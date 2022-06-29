До кінця року на Київщині встигнуть відновити лише 6% будинків — Finance.ua
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До кінця року на Київщині встигнуть відновити лише 6% будинків

Нерухомість
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російські окупанти зруйнували на Київщині 4835 приватних будинків, а до кінця року вдасться відновити лише близько 6% з них.
Про це розповів голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, посилаючись на дані, надані органами місцевого самоврядування.
Станом на сьогодні на Київщині повністю зруйновано 4835 приватних будинків та 13 292 частково пошкоджено, повністю зруйновано 161 багатоповерхівку та 975 частково пошкоджено. Житла потребують 11 319 сімей. До кінця 2022 року планують відбудувати 280 приватних будинків.
Також він повідомив, що для мешканців збудують 560 нових будинків площею від 70 до 120 квадратних метрів. Будівництво стало можливим завдяки затвердженій співпрограмі «Відновлення приватних будинків».
Як зазначив Кулеба, насамперед планують забезпечити житлом сім’ї загиблих чи поранених захисників України, багатодітні сім’ї, осіб пенсійного віку, вагітних жінок, осіб з інвалідністю тощо.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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