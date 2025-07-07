До кінця 2025 року в Україні зросте попит на електромобілі — прогноз Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

До кінця 2025 року в Україні зросте попит на електромобілі — прогноз

Сумарний обсяг сегменту електромобілів за підсумками червня 2025 року склав майже 9 тис., що на 2,3% менше, ніж було у травні поточного року, але на 43,4% більше відносно торішніх показників червня.

Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.

Попри загальне уповільнення темпів торгів на українському авторинку, сегмент електромобілів має всі шанси зберегти позитивну динаміку.

На думку аналітиків, зростання продовжиться й цьогоріч — передусім через те, що з 2026 року в Україні повертається ПДВ на розмитнення електроавто.

«Це неминуче спричинить підвищення їхньої вартості щонайменше на 20−30%, водночас звузиться їхній вибір. Також свого додають ціни на пальне, які стрімко піднялися відразу на кілька гривень за літр, що дає переваги саме електротранспорту», — зазначають експерти.

Інфографіка: eauto.org.ua

Структура сегменту за підсумками минулого місяця наступна: основу складають імпортовані електромобілі з пробігом, частка таких 53,3%, або 4792 шт.

Другий за обсягами підсегмент — внутрішні перепродажі машин групи BEV, частка 30,4%, кількість — 2735 шт.

Нові електроавто зайняли 16,2% у своїй групі, а у кількісному вимірі це 1458 шт., і це новий абсолютний рекорд кількості перших реєстрацій нових електроавто (всіх типів)!

Ось як змінилися показники за цими підсегментами у порівнянні з минулими періодами:

Внутрішні перепродажі: −7,6% M-M, +32,9% Y-Y.

Імпорт вживаних: −2,8% M-M, +41,9% Y-Y.

Імпорт нових: +11,9% M-M, +75,7% Y-Y.

Станом на кінець червня 2025 року в Україні (без урахування промислових електрокарів, тролейбусів та рейкових машин) парк транспорту групи BEV складає 171,1 тис. одиниць. Найбільше у ньому легковиків — 166,4 тис. Вантажівок на електротязі 3,6 тис., також є кілька електробусів (8 шт.), та понад 1 тис. одиниць різної мототехніки.

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