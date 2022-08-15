До кінця 2022 року планується створити 25 модульних містечок — Finance.ua
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До кінця 2022 року планується створити 25 модульних містечок

Казна та Політика
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До кінця 2022 року планується створити 25 модульних містечок
До кінця 2022 року планується створити 25 модульних містечок
До кінця цього року планується створити 25 модульних містечок для проживання українців, які втратили житло через російську агресію.
Про це заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов в ефірі національного телемарафону.
«Таких об’єктів у нас уже дев’ять. Ми зараз працюємо ще над 15-ма об’єктами в деокупованих областях і не тільки. Мінімум 25 таких комплексів ми маємо до нового року створити», — сказав Чернишов.
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Він наголосив, що мешканці модульних містечок не сплачують за проживання та комунальні послуги — ці витрати беруть на себе міські ради. Першочергово у такі об’єкти заселяють українців, житло яких внаслідок війни непридатне для проживання.
За словами Чернишова, тимчасове житло розраховане на рік проживання й на експлуатацію в опалювальний сезон. При цьому уряд взяв курс на відновлення пошкодженого житла — міністр анонсував презентацію відповідного законопроєкту найближчим часом.

Що й коли отримають українці замість зруйнованого житла

За матеріалами:
Укрінформ
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