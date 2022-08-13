Для переселенців планують збудувати житло у 16 областях України – по 2 тисячі квартир у кожному регіоні — Finance.ua

Для переселенців планують збудувати житло у 16 областях України – по 2 тисячі квартир у кожному регіоні Вчора 13:52 — Казна та Політика

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко обговорив з Повноважним Послом Фінляндії в Україні Пяйві Лайне участь Фінляндії у відбудові Чернігівщини.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

«Фінляндія щиро прагне допомогти Чернігівщині, над цим працює і Уряд, і приватні компанії. Ми готові надати партнерам всю необхідну інформацію по об’єктах, які потребують відбудови. В першу чергу це житлові будинки, школи, лікарні та комунальні мережі», — зазначив Тимошенко.

Загалом на Чернігівщині швидкого відновлення потребує понад 4 479 житлових об’єктів — це 1 029 багатоповерхівок та 3 231 приватний будинок.

Був представлений план будівництва житла для переселенців, за яким передбачається зведення житлових будинків протягом 5-6 місяців у 16 областях України — по 2 тисячі квартир у кожному регіоні. Вартість одного квадратного метра з усіма меблями та устаткуванням складатиме приблизно 700-800 доларів.

Заступник керівника ОП додав, що після деокупації територій та відбудови житлового фонду люди зможуть повернутися до своїх домівок, а ці квартири будуть передані військовим, медикам, працівникам поліції.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.