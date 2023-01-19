До ініціативи Grain from Ukraine долучилися перші амбасадори — Єрмак — Finance.ua

До ініціативи Grain from Ukraine долучилися перші амбасадори — Єрмак Сьогодні 18:13 — Аграрний ринок

До ініціативи Grain from Ukraine долучилися перші амбасадори — Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів чергове засідання робочої групи щодо надання допомоги державам, які потерпають від гострої продовольчої кризи, та представив експертів, що стали першими амбасадорами ініціативи Grain from Ukraine на Африканському континенті.

Про це повідомила пресслужба ОП , передає Укрінформ.

Зокрема, під час засідання, глава Офісу Президента заявив про перспективу розширення програми Grain from Ukraine та необхідність залучення надійних партнерів зі знанням місцевих особливостей і широкими зв’язками.

Повідомляється, що однією з перших амбасадорів Grain from Ukraine — знавців Африканського континенту стала колишня Президент Малаві доктор Джойс Банда, яка на сьогодні активно працює в низці міжнародних організацій, зокрема є членом виконавчого комітету ООН Жінки (UN Women).

Також до ініціативи долучився регіональний директор програм Центральної та Західної Африки Національного демократичного інституту (США) доктор Крістофер Фомуньо, який очолював міжнародні місії зі спостереження за виборами та керував програмами підтримки демократії в багатьох країнах Африки.

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Амбасадором Grain from Ukraine стала також колишній міністр освіти Нігерії та ексвіцепрезидент Світового банку доктор Обі Езеквесілі, яка нині є старшим радником Ініціативи політики економічного розвитку Африки й регіональним директором Національного демократичного інституту в Африці.

Єрмак подякував експертам за співпрацю та підтримку України в реалізації гуманітарної ініціативи. За його словами, метою Grain from Ukraine є до кінця весни 2023 року забезпечити зерном щонайменше 5 мільйонів людей. «І це лише початок глобального гуманітарного коридору для країн, які зіткнулися із загрозою голоду. Голоду саме через росію», — зазначив глава ОП, наголосивши, що росія атакувала не лише Україну — вона намагається зруйнувати весь світовий порядок.

Доктор Банда зі свого боку заявила, що пишається можливістю долучитися до реалізації ініціативи Grain from Ukraine. «Ми справді маємо підтримувати й допомагати тим країнам, на яких позначається російсько-українська війна», — додала вона, констатувавши, що в умовах дефіциту зерна через російську агресію багатьом родинам важко придбати відповідні продукти.

Довідка Finance.ua:

програму Grain from Ukraine ініціював Президент України Володимир Зеленський. Вона передбачає закупівлю українського зерна країнами-партнерами та передачу його державам, які потерпають через гуманітарну кризу;

програма реалізується в партнерстві з World Food Program під егідою Організації Об’єднаних Націй. Про фінансову участь в ініціативі заявили понад 30 держав;

загальна сума оголошених внесків становить майже 200 млн доларів.

Укрінформ За матеріалами:

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