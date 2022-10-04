До Фонду гарантування надійшло майже 750 мільйонів з початку відновлення продажу активів банків — Finance.ua
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До Фонду гарантування надійшло майже 750 мільйонів з початку відновлення продажу активів банків

Кредит&Депозит
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До Фонду гарантування надійшло майже 750 мільйонів з початку відновлення продажу активів банків
До Фонду гарантування надійшло майже 750 мільйонів з початку відновлення продажу активів банків
З початку відновлення торгів, у системі Prozorro.Продажі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб вдалось провести понад 380 електронних аукціонів з продажу активів банків, що ліквідуються, на суму майже 750 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
За період з червня 2022 року, після рішення Фонду гарантування вкладів про відновлення торгів, у системі Prozorro.Продажі відбулося понад 380 електронних аукціонів з продажу активів банків, що ліквідуються. З них майже 19% завершилися успішно. Загальна ціна реалізації активів банків, що ліквідуються, склала майже 750 млн грн.
«На сьогодні нам вдалося фактично вийти на довоєнні показники за кількістю оголошених торгів. Так, якщо у період з січня по 24 лютого 2022 року щодня у системі Prozorro.Продажі проходило в середньому по 6 аукціонів з продажу активів банків, що перебували в управлінні Фонду, то у вересні цей показник становив — 13 аукціонів на день», — сказав директор департаменту консолідованого продажу активів Фонду гарантування вкладів Олександр Кульчицький.
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Повноцінне відновлення аукціонів з продажу активів банків, що ліквідуються, відбулося у серпні цього року. Тоді, після завершення передпродажної підготовки, на торги активно почали виставлятися активи двох банків — АТ «МР Банк» та ПАТ «Промінвестбанк», рішення про ліквідацію яких НБУ прийняв на другий день повномасштабної збройної агресії рф.
Усі аукціони з продажу активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, відбуваються у системі Prozorro.Продажі.
Як повідомлялося раніше, за січень — серпень 2022 року надходження коштів до банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування, перевищили 2 млрд гривень.
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За матеріалами:
Finance.ua
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