До Дня «дякую» Moneyveo дарує клієнтам нові можливості — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА До Дня «дякую» Moneyveo дарує клієнтам нові можливості Сьогодні 11:03

11 січня відзначається Всесвітній день «дякую», і ми хочемо щиро подякувати понад 1,37 мільйонам наших клієнтів за довіру! Разом ми долаємо труднощі та будуємо краще майбутнє.

Ми завжди намагаємось передбачити потреби наших клієнтів і, коли це можливо, надаємо їм допомогу, яка виходить за рамки стандартних послуг. Спеціально з цією метою у 2023 році Moneyveo започаткувала програму «Почуй серцем».

За цей час компанія напрацювала низку успішних кейсів допомоги клієнтам, що наочно демонструють, що ми готові реагувати на унікальні ситуації і пропонувати підтримку, адаптовану до конкретних потреб. Кожен із цих випадків підтверджує, як важливо ставитися до кожного клієнта з розумінням і увагою, бути готовими виходити за звичні рамки обслуговування для досягнення найкращих результатів.

Був випадок коли до нас звернулась пенсіонерка з проханням про реструктуризацію кредиту. Вона розповіла, що її син — єдиний, хто допомагав їй фінансово — зараз на війні, і останнім часом з ним немає зв’язку. Клієнтка переживала важкі умови і часто залишалася без світла, не мала навіть грошей на їжу. Після першої розмови з нашими операторами ми погодили реструктуризацію її заборгованості та вирішили відправити продукти харчування, адже це була її першочергова потреба. Клієнтка була глибоко зворушена такою увагою.

Цей випадок — лише один із багатьох прикладів того, як ми прагнемо виходити за межі стандартних фінансових послуг, щоб підтримати наших клієнтів. Ще один такий випадок — допомога жінці, яка перенесла інсульт. Ми оплатили її реабілітацію в спеціалізованому центрі, щоб допомогти їй швидше відновитися. Історія військового, який отримав поранення у бою і був госпіталізований, не залишила байдужими членів нашої команди. Він звернувся до нас за кредитом на ліки та продукти, і ми оперативно зібрали все необхідне за запитом та надіслати йому посилку.

Одним із найбільш зворушливих моментів стала допомога клієнтці, яка підтримувала чоловіка та брата, що воюють на фронті. У її день народження наші оператори не змогли залишити її без уваги — вони привітали жінку зі святом та привезли кошик зі смаколиками і квіти, щоб підняти їй настрій. І таких історій багато.

Ще одним важливим жестом підтримки була допомога клієнту, який став батьком. Ми надіслали йому сертифікати в дитячий магазин і квіти для його дружини. Розуміємо, як важливо бути поряд у такі важливі події, дарувати підтримку тим, хто відкриває нові горизонти і починає новий етап у своєму житті.

Вдячні відгуки клієнтів — найкраща нагорода для команди Moneyveo. Вони надихають і наповнюють енергією. Кожна допомога приносить не лише радість, а й заряд бадьорості та мотивації нашим операторам.

Філософія Moneyveo — це не лише допомога у вирішенні фінансових питань, але й турбота про наших клієнтів, особливо в такі непрості часи. Щиро прагнемо надавати найкращий сервіс, тому впровадили програму « Дамо краще, ніж конкуренти », яка допомагає зробити наші послуги ще вигіднішими. Тепер користуватися нею стало простіше завдяки офіційному Telegram-боту @MoneyveoOfficialBot, через який можна завантажити скриншот і автоматично отримати більший промокод. Посилання на бот — тут.

Дякуємо кожному нашому клієнту. Ваша довіра мотивує нас вдосконалюватися, підтримувати одне одного і знаходити нові рішення в цей складний час.

За матеріалами: Moneyveo

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.