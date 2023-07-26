До Держдуми внесли законопроект про вихід росії з МВФ — Finance.ua

До Держдуми внесли законопроект про вихід росії з МВФ
На тлі повномасштабного вторгнення в Україну росія може скасувати своє членство в МВФ.
Депутати КПРФ запропонували скасувати постанову про членство агресора в МВФ. Відповідний проект рішення опубліковано на сайті Держдуми.
Автори постанови пропонують денонсувати протокол про вступ рф в члени Міжнародного валютного фонду і Міжнародного банку реконструкції та розвитку, а також Міжнародної асоціації розвитку.
Як зазначається в документі, дане рішення пов’язане з проведеною «на вимогу керівництва США і їх сателітів» санкційною політикою МВФ та Міжнародного банку реконструкції.
Автори документа відзначають, що членство в МВФ зобов’язує рф проводити таку валютну політику, яка позбавляє її «валютної самостійності» і можливості в ручному режимі підвищувати або знижувати обмінний курс рубля, а також зобов’язує прив’язувати обмінний курс рубля до іноземної валюти.
У березні 2022 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписав звернення до країн G7 про припинення членства росії та білорусі в Міжнародному валютному фонді і всіх організаціях Світового банку.
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