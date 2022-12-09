До чого готуватися учасникам небанківського фінансового ринку у 2023 році — Finance.ua

До чого готуватися учасникам небанківського фінансового ринку у 2023 році Сьогодні 13:28 — Казна та Політика

На 2023 рік основним напрямком методологічної діяльності Національного банку України на небанківському фінансовому ринку є розробка нормативно-правових актів з метою реалізації нових законів:

Про фінансові послуги та фінансові компанії;

Про страхування.

Докладніше про заплановану роботу розповів під час конференції FinTech Ukraine 2022 , організованої порталами Finance.ua та Мінфін, директор Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ НБУ Сергій Савчук.

«Переважна більшість цих документів — регуляторні акти. Це вимога закону. Ми маємо все ухвалити до грудня 2023 року. Документів буде багато, понад 20, адже це фундаментальні нові закони. Тому активно закликаємо всіх учасників ринку до спільної продуктивної роботи», — зазначив він.

Якщо казати про структуру цих нормативно-правових актів, які планується розробити й ухвалити, то їх можна згрупувати за такими напрямками:

ліцензування та реєстрація;

застосування коригувальних заходів, заходів раннього втручання, заходів впливу;

організація та проведення інспекційних перевірок, здійснення безвиїзного нагляду;

сертифікація осіб на право здійснення тимчасової адміністрації;

порядок нагляду на консолідованій основі;

вимоги щодо дотримання ринкової поведінки;

надання фінансових послуг без набуття статусу фінансової установи.

У таких само межах можна згрупувати нормативно-правові акти, які будуть розроблені для реалізації положень Закону України «Про страхування». Усього таких документів буде понад 10:

реєстрація та умови діяльності страхових посередників;

врегулювання актуарної діяльності;

передача портфеля та ліквідація страховиків;

методика формування технічних резервів;

пруденційні вимоги до страховиків;

встановлення критеріїв важливості страховика;

кваліфікаційні ознаки класів страхування.

«Попри великий обсяг документів і спільної роботи, ми принципово залишаємося на тих позиціях, які виробили раніше. Окрім сухого опублікування проєкту на сайті Національного банку ми передбачаємо проводити як мінімум дві зустрічі. Перша — ознайомча зустріч по проєкту, тобто презентація документа та підходів, які пропонує застосувати НБУ. Друга зустріч — за результатами громадського обговорення, де відбуватиметься обговорення пропозицій учасників ринку до проєкту», — розповів Савчук.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.