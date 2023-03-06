До «Армії відновлення» вже залучили 8,5 тисяч безробітних — Finance.ua
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До «Армії відновлення» вже залучили 8,5 тисяч безробітних

Казна та Політика
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До виконання суспільно корисних робіт в рамках проекту «Армія відновлення» залучено 8,5 тисяч безробітних у 13 регіонах.
Про це повідомила прес-служба Міністерства економіки з посиланням на першого віце-прем’єр-міністра — міністра економіки Юлію Свириденко.
«Проект „Армія відновлення“, спрямований на залучення людей, які тимчасово втратили роботу, до виконання суспільно корисних робіт з відновлення країни, набирає популярності. На сьогодні він реалізується вже в 13 областях, днями приєдналися Дніпропетровська та Львівська області», — повідомила Свириденко.
За її словами, до виконання суспільно корисних робіт тільки з початку цього року було залучено 4,9 тис.осіб, які були безробітними, а всього від початку старту проекту залучено 8,5 тис. осіб. Вони отримують від держави оплату за роботу не менше 6,7 тис. грн, що більше, ніж середній розмір допомоги по безробіттю. За виконання робіт держава виплатила учасникам програми вже майже 56 млн грн.
Зазначається, що види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Найчастіше людей залучають до будівництва захисних споруд цивільного захисту, розвантаження та фасування гуманітарної допомоги, надання соціальних послуг у «Пунктах незламності», розбору завалів та відновлення житлових будинків і приміщень, пошкоджених внаслідок бойових дій тощо.
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За матеріалами:
УНІАН
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