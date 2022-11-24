До АРМА передали активи російських бізнесменів на ₴10 мільярдів — Finance.ua

До АРМА передали активи російських бізнесменів на ₴10 мільярдів Сьогодні 06:28 — Кримінал

До АРМА передали активи російських бізнесменів на ₴10 мільярдів

Бюро економічної безпеки передало до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) активи російських бізнесменів на понад 10 млрд гривень.

«Відповідне рішення суду стосується раніше заарештованих корпоративних прав у вигляді 100% часток статутного капіталу, акцій, а також промислових зразків підприємств групи компаній, які підконтрольні громадянам російської федерації — це відомі російські мільярдери. Ринкова вартість активів переданих Бюро економічної безпеки до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів становить понад 10 млрд грн», — йдеться в повідомленні.

Детективи Бюро економічної безпеки України у ході досудового слідства встановили, що власники групи компаній діяли заздалегідь розробленим планом та намагалися приховати і замаскувати фактичне володіння належними їм активами на території України. Зокрема, спробували фіктивно вивести зі своєї власності активи 7 підприємств з виробництва та реалізації питної води, які розташовані в нашій державі. Зазначені підприємства знаходяться у їхній фактичній власності через підконтрольну офшорну компанію нерезидента.

Метою таких дій бізнесменів з рф було уникнення санкцій та примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності російської федерації та її резидентів».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.