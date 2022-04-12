До 570 гривень на день: Японія затвердила виплати українським біженцям — Finance.ua

До 570 гривень на день: Японія затвердила виплати українським біженцям

Вчора 10:49 — Особисті фінанси

До 570 гривень на день: Японія затвердила виплати українським біженцям

Японія затвердила норми виплат українським біженцям. Країна виплачуватиме евакуйованим з України до 570 гривень на день. Окремо уряд Японії візьме на себе медичні витрати і уроки японської мови, а також надасть допомогу в пошуку роботи.

Про це повідомляє Japan Today

Агентство імміграційних служб Японії заявило, що фінансова допомога буде виплачуватися не менше шести місяців. При тимчасовому проживанні в готелях, організованих урядом, евакуйовані у віці 12 років і старше будуть отримувати 1000 ієн в день (235 грн), а особи молодше 12 років — 500 ієн в день (118 грн), без урахування витрат на харчування.

Передбачається, що добові будуть збільшені після переїзду в нові квартири, надані муніципалітетами або підприємствами. Особи віком 12 років і старші отримають 2400 ієн на день (570 грн), а діти віком до 12 років — 1200 ієн (285 грн).

Уряд також надасть одноразову допомогу в розмірі 160 000 ієн (37600 грн) для евакуйованих у віці старше 16 років і 80 000 ієн (18800 грн) для осіб молодше 16 років. За офіційними даними, до Японії прибуло 524 біженці з України.

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