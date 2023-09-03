До 51%: у яких країнах Європи найбільше зросли ціни на готелі цього літа — Finance.ua
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До 51%: у яких країнах Європи найбільше зросли ціни на готелі цього літа

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До 51%: у яких країнах Європи найбільше зросли ціни на готелі цього літа
До 51%: у яких країнах Європи найбільше зросли ціни на готелі цього літа
Останні дані готельного аналітика STR показали стійке зростання світових цін на готелі цього літа, в першу чергу в Європі.
Як повідомляє SchengenVisaInfo.com, середня денна ставка (ADR) на проживання по всьому світу в липні 2023 року зросла на 6,3% порівняно з тим же місяцем 2022 року.
Водночас європейські ціни за аналогічний період зросли на 13,4%, тоді як порівняно з липнем доковідного 2019 року ціни на готелі в Європі зросли аж на 47%.

Найбільш значне зростання зафіксовано в наступних країнах:

  • Італія — 51% (порівняно з 2019 роком);
  • Великобританія — 31%;
  • Іспанія — 30%;
  • Німеччина — 18%.
Водночас, зростання ADR в річному обчисленні (липень 2022 року проти липня 2023 року) був більш стриманим: Великобританія та Іспанія продемонстрували зростання на рівні 6%, а Німеччина — всього 3%.
При цьому експерти STR прогнозують, що в наступному році ціни на готелі будуть більш стриманими.
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У свою чергу, французька інвестиційна фірма Jefferies в липні 2023 року також відзначила значне зростання цін на готелі. За її даними, ADR у Франції виріс на 87% в порівнянні з рівнем до COVID-19. Крім того, ціни на готелі в країні зросли на 36% порівняно з показниками липня 2022 року.
Водночас аналітики Jefferies заявили, що готельний сектор в Європі відновлюється після пандемії найшвидше порівняно з іншими регіонами світу. Однак рівень заповнюваності готелів в Європі все ще залишається нижчим за показники до COVID-19: у липні 2023 року рівень заповнюваності був на 3,9 процентного пункту нижчим, ніж у липні 2019 року, і покращився лише на 0,7 процентного пункту порівняно з липнем 2022 року.

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За матеріалами:
УНІАН
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