До 300 дозвільних документів для бізнесу буде скасовано, – Мінекономіки — Finance.ua
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До 300 дозвільних документів для бізнесу буде скасовано, – Мінекономіки

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До 300 дозвільних документів для бізнесу буде скасовано, – Мінекономіки
До 300 дозвільних документів для бізнесу буде скасовано, – Мінекономіки
В уряді планують скасувати близько 26% з 1000 дозволів та сертифікацій, які ідентифікувала міжвідомча робоча група з дерегуляції.
Про це заявив заступник голови Мінекономіки Сергій Соболев.
Він нагадав, що є Міжвідомча робоча група (МРГ), яка системно переглядає усі існуючі дозвільні інструменти, які є у міністерств. В її роботі допомагають експерти BRDO, Центру економічного відновлення і Центру економічної стратегії.
«Ми всі разом рухаємось від міністерства до міністерства. Що ми ідентифікували? Є десь 1000 різних дозволів, ліцензій та інших таких документів, які міністерства видають. В рамках роботи МРГ ми пройшли десь 650 з них. Плануємо закінчити перегляд в наступні два місяці. Десь 26% з усіх вирішили скасувати. Це політичне рішення», — наголосив Соболев.

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«Ще 35% цих дозволів будуть направлені на перегляд. Це або їх треба буде цифровізувати, або саму процедуру спростити, бо люди ходять із стосом паперів по різних місцях, в чому немає сенсу», — додав він.
Як пояснив Соболев, перегляд дозволів МРГ — це лише перший крок. Після цього Мінекономіки разом з іншими міністерствами планує підготувати урядові постанови або проєкти законів, які будуть направлені в Раду, і уже після їх ухвалення відповідні дозволи буде скасовано.
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«Комітет уже розглядає кілька дерегуляційних законів. Наприклад, заміна перевірок Податкової служби та Держспоживслужби на страхування, які були ухвалені депутатами до першого читання. Процес йде. Кабмін ухвалив уже 6 постанов, які стосувались рішень Міжвідомчої робочої групи щодо застарілих норм або тих інструментів, що дублювали функції», — додав він.
Урядовець також наголосив, що серед дозвільних документів не залишилося таких інструментів, скасування яких би могло призвести до значного ефекту.

Довідка Finance.ua:

  • наприкінці 2022 року Верховна рада прийняла в першому читанні законопроєкт № 8058 про прискорений перегляд усіх дозволів. Документом передбачалось, що буде підготовлений список усіх дозволів і ліцензій, які підлягатимуть скасуванню і перегляду;
  • тобто, ліквідація через голосування одного документу. Проте від такої ідеї у підсумку відмовились. Наразі дозвільні інструменти переглядаються блоками, і під їх скасування готуються окремі документи — як окремі рішення Кабінету Міністрів, так і законопроєкти, які будуть голосуватись у Верховній Раді. Відповідальним за це є Міністерство економічного розвитку і торгівлі.
За матеріалами:
Економічна Правда
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