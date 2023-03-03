Мінекономіки пропонує скасувати чи осучаснити третину дозволів зі сфери транспорту — Finance.ua

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Мінекономіки пропонує скасувати чи осучаснити третину дозволів зі сфери транспорту

Казна та Політика
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Мінекономіки пропонує скасувати чи осучаснити третину дозволів зі сфери транспорту
Мінекономіки пропонує скасувати чи осучаснити третину дозволів зі сфери транспорту
Міжвідомча робоча група з питань прискореного перегляду інструментів держрегулювання госпдіяльності пропонує уряду скасувати або осучаснити майже третину інструментів держрегулювання у сферах авіації, доріг, безпеки на транспорті, залізниці, зв’язку, судноплавства та туризму.
Про це повідомляє Мінекономіки.
Відповідне рішення ухвалено на засіданні МРГ з дерегуляції.
«Проаналізовано понад 150 інструментів держрегулювання, що перебувають в компетенції Мінінфраструктури та органів центральної влади, підпорядкованих міністерству. Це складні сфери, оскільки значна частина інструментів передбачена, зокрема, міжнародним правом, відповідними угодами. Йдеться про безпеку судноплавства, повітряного сполучення і інші важливі напрямки. Тим не менш, спрощення та оптимізація можливі й у даних сферах, і ми запропонували такі кроки», — зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.
Так, 75% проаналізованих чинних інструментів стосуються авіаційної галузі та судноплавства. Ще 16% — безпеки на транспорті.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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