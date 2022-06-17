До 2030 року Ferrari випускатиме 80% гібридних та повністю електричних автомобілів — Finance.ua

До 2030 року Ferrari випускатиме 80% гібридних та повністю електричних автомобілів

До 2030 року Ferrari випускатиме 80% гібридних та повністю електричних автомобілів

Італійський виробник розкішних спортивних автомобілів Ferrari виклав стратегію електрифікації, яка передбачає використання 40% повністю електричних автомобілів та 40% гібридних моделей до 2030 року.

Про це пише ANSA.

Генеральний директор Бенедетто Вінья підтвердив, що перший електромобіль буде представлено у 2025 році, а перші поставки — наступного року.

Тепер лише чотири моделі Ferrari, або 20% модельного ряду є гібридними автомобілями. Першою гібридною моделлю стала La Ferrari, випущена обмеженим тиражем у 2013 році та заснована на технологіях Формули-1.

«Цього не тільки вимагають норми викидів, але, що найважливіше, ми вважаємо, що можемо використовувати електричний двигун для підвищення продуктивності наших автомобілів, як ми вже зробили з нашим гібридним Ferrari», — сказав Вінья на презентації.

Оскільки Ferrari розширює свій модельний ряд, автомобільна компанія, що базується у північному італійському місті Маранелло, заявила, що у вересні представить довгоочікуваний позашляховик Purosangue. Purosangue, що носить італійську назву «чистокровний», представлятиме не більше 20% автомобілів, вироблених протягом свого циклу.

Усього Ferrari планує випустити 15 нових моделей з 2023 по 2026 рік, включаючи новий високопродуктивний суперкар.

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