Samsung розкрила дати виходу One UI 7 для флагманів — Finance.ua

Samsung розкрила дати виходу One UI 7 для флагманів 31.03.2025, 00:26 — Технології&Авто

Samsung розкрила дати виходу One UI 7 для флагманів

Samsung офіційно підтвердила графік виходу поновлення One UI 7 на базі Android 15 для своїх пристроїв.

Першими нову версію прошивки отримають власники Galaxy S24, S24+ та S24 Ultra вже 10 квітня. Через чотири дні, 14 квітня, оновлення дійде до Galaxy S23 серії та Galaxy Tab S10, а до 21 квітня черга дійде до Galaxy Tab S8 та Tab S9 серії. Для більш старих моделей, включаючи Galaxy S23 FE та S22 серію, компанія поки що вказує лише приблизні терміни у «найближчі тижні».

Оновлення One UI 7 принесе кілька помітних змін, включаючи нову Now Bar на екрані блокування, яка відображатиме поточні активності на кшталт відтворення музики або роботи таймерів. Також Samsung доопрацювала професійний режим у додатку камери та додала ряд покращених AI-функцій. Як завжди, повний процес поширення оновлення займе кілька днів після оголошених дат.

Цікаво, що графік виходу поновлення може незначно відрізнятися в різних регіонах, але чеський сайт Samsung надав найбільш детальну інформацію на даний момент. Власникам пристроїв, що підтримуються, залишається лише дочекатися своєї черги і підготуватися до оновлення, яке обіцяє зробити роботу з гаджетами Samsung ще зручніше. Особливо пощастило тим, хто використовує флагманські моделі поточного покоління — вони першими зможуть оцінити усі нововведення One UI 7.

iTechua За матеріалами:

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