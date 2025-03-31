Samsung розкрила дати виходу One UI 7 для флагманів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Samsung розкрила дати виходу One UI 7 для флагманів

Технології&Авто
37
Samsung розкрила дати виходу One UI 7 для флагманів
Samsung розкрила дати виходу One UI 7 для флагманів
Samsung офіційно підтвердила графік виходу поновлення One UI 7 на базі Android 15 для своїх пристроїв.
Першими нову версію прошивки отримають власники Galaxy S24, S24+ та S24 Ultra вже 10 квітня. Через чотири дні, 14 квітня, оновлення дійде до Galaxy S23 серії та Galaxy Tab S10, а до 21 квітня черга дійде до Galaxy Tab S8 та Tab S9 серії. Для більш старих моделей, включаючи Galaxy S23 FE та S22 серію, компанія поки що вказує лише приблизні терміни у «найближчі тижні».
Оновлення One UI 7 принесе кілька помітних змін, включаючи нову Now Bar на екрані блокування, яка відображатиме поточні активності на кшталт відтворення музики або роботи таймерів. Також Samsung доопрацювала професійний режим у додатку камери та додала ряд покращених AI-функцій. Як завжди, повний процес поширення оновлення займе кілька днів після оголошених дат.
Цікаво, що графік виходу поновлення може незначно відрізнятися в різних регіонах, але чеський сайт Samsung надав найбільш детальну інформацію на даний момент. Власникам пристроїв, що підтримуються, залишається лише дочекатися своєї черги і підготуватися до оновлення, яке обіцяє зробити роботу з гаджетами Samsung ще зручніше. Особливо пощастило тим, хто використовує флагманські моделі поточного покоління — вони першими зможуть оцінити усі нововведення One UI 7.
За матеріалами:
iTechua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems