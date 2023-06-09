Для відновлення системи зрошення знадобиться 7 років — Finance.ua

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Для відновлення системи зрошення знадобиться 7 років

Казна та Політика
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Для відновлення системи зрошення знадобиться 7 років
Для відновлення системи зрошення знадобиться 7 років
Каховський канал постачав водою понад півмільйона гектарів земель на півдні та сході України, тож проблема зрошення стане найбільшою в сільському господарстві, на її вирішення знадобиться від трьох до семи років, заявив міністр агрополітики Микола Сольський в ефірі телемарафону «Єдині новини».
«Наслідки припинення зрошення значно більші. Не півмільйона гектарів, а мільйон-півтора гектарів не будуть використовуватися (для землеробства) повною мірою. Щоб відновити зрошення, потрібно три-п'ять-сім років. І це має стати пріоритетом. Бо це питання не тільки агробізнесу, екології, а й соціальне. Фермери утримують соціальне життя в навколишніх селах, платять податки, платять орендодавцям, а це здебільшого літні люди, за паї», — сказав міністр.
За його словами, постраждають і землі, які не мали зрошувальних систем — у фермерів не буде обігових коштів для їхнього обробітку.
Сольський нагадав, що аграрії півдня України отримували основний і стабільний дохід від урожаю з полів, які мали зрошувальні системи.
Міністр також зауважив, що Каховське водосховище було джерелом двох систем зрошення та подачі води — Каховської системи та Північно-Кримського каналу. Ці системи були побудовані на основі рівнів води, щоб мінімально використовувати електроенергію для насосів. Зараз рівень води впав, тому вода до систем просто не доходить. Щоб його підняти, потрібно відновлювати дамбу.

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За матеріалами:
Finance.ua
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