Для відновлення костелу святого Миколая в Києві залучать близько 1 млн євро Сьогодні 18:30

Костел Святого Миколая (Київ)

Під час Ukraine Recovery Conference 2026 у Гданську було запущено міжнародну ініціативу з порятунку костелу святого Миколая в Києві. Проєкт передбачає початок практичного етапу протиаварійних та відновлювальних робіт, а також залучення близько 1 млн євро на його реалізацію.

Про це повідомила пресслужба Римсько-католицької парафії святого Миколая в Києві.

Розпочато практичний етап відновлення

За словами комунікаційниці та членкині опікунської ради костелу Марії-Терези Шибанової, у межах міжнародної співпраці було підписано низку документів, які запускають практичний етап відновлення історичної пам’ятки.

Ключовим елементом домовленостей стала масштабна технічна підтримка: риштування надаються у безтермінове користування, доки святиня не буде відреставрована. Також польська сторона бере на себе витрати на їх виготовлення, транспортування та встановлення.

Водночас оформлення дозвільної документації для монтажу та використання обладнання забезпечується з української сторони.

Загальна орієнтовна вартість проєкту, що включає виготовлення риштувань, транспортування та монтаж, становить близько 1 мільйона євро.

Створення міжнародної коаліції

Крім того, було підписано лист про наміри між PZU SA та Polimex Mostostal SA щодо створення ініціативної групи проєкту «Рятувальна коаліція для костелу святого Миколая в Києві».

Ініціатива має на меті об’єднати міжнародних партнерів для подальшої реставрації костелу.

У парафії наголошують, що ці домовленості є лише першим практичним кроком у довгому процесі відновлення. Попри важливість договору про користування костелом строком на 50 років, який відкрив новий етап у його історії, сьогодні йдеться лише про старт системної державної та міжнародної співпраці.

Попереду — реалізація протиаварійних заходів, подальша реставрація, залучення інших міжнародних експертів та координація з державними органами щодо всіх необхідних дозволів.

Комерсант Український За матеріалами:

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