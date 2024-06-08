Для отримання громадянства України доведеться складати іспити — Finance.ua

Для отримання громадянства України доведеться складати іспити
Відтепер особи, які хочуть отримати громадянство України, мають скласти іспити з основ Конституції України та історії України
Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.
Це рішення стосується:
- іноземців;
- осіб без громадянства;
- тих, хто набув громадянство, але має право протягом двох років скласти іспит (це пов’язано з відтермінуванням у зв’язку з проходженням військової служби за контрактом, визначних заслуг перед Україною тощо).
Особливості реєстрації та складання іспитів:
- для реєстрації необхідно створити електронний кабінет та подати заявку в електронній формі;
- іспит складатиметься з двох частин та проводитиметься комплексно протягом однієї сесії у формі тестування (20 завдань з основ Конституції України та 25 завдань з історії України).
«Детальніший алгоритм та умови проведення іспиту ми опублікуємо після ухвалення та впровадження низки наказів, положень, організаційних заходів», — повідомили в міністерстві.
Нагадаємо, член комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський не відкидає, що після 18 травня, коли набрало чинності нове мобілізаційне законодавство, за кордоном знайдуться українці, які захочуть вийти з українського громадянства. Та він впевнений, що більшість зрозуміє, наскільки просто оновити дані в ТЦК.
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