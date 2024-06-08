Для отримання громадянства України доведеться складати іспити — Finance.ua

Для отримання громадянства України доведеться складати іспити Сьогодні 21:24 — Казна та Політика

Для отримання громадянства України доведеться складати іспити

Відтепер особи, які хочуть отримати громадянство України, мають скласти іспити з основ Конституції України та історії України

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Це рішення стосується:

іноземців;

осіб без громадянства;

тих, хто набув громадянство, але має право протягом двох років скласти іспит (це пов’язано з відтермінуванням у зв’язку з проходженням військової служби за контрактом, визначних заслуг перед Україною тощо).

Особливості реєстрації та складання іспитів:

для реєстрації необхідно створити електронний кабінет та подати заявку в електронній формі;

іспит складатиметься з двох частин та проводитиметься комплексно протягом однієї сесії у формі тестування (20 завдань з основ Конституції України та 25 завдань з історії України).

«Детальніший алгоритм та умови проведення іспиту ми опублікуємо після ухвалення та впровадження низки наказів, положень, організаційних заходів», — повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, член комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський не відкидає , що після 18 травня, коли набрало чинності нове мобілізаційне законодавство, за кордоном знайдуться українці, які захочуть вийти з українського громадянства. Та він впевнений, що більшість зрозуміє, наскільки просто оновити дані в ТЦК.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.