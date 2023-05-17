Для фінансування відновлення України створили три джерела – депутатка — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Для фінансування відновлення України створили три джерела – депутатка

49
Для фінансування відновлення України створили три джерела – депутатка
Для фінансування відновлення України створили три джерела – депутатка
Для фінансування відновлення України наразі створені Фонд ліквідації наслідків збройної агресії, програма єВідновлення та Фонд розвитку України.
Про це повідомила в народний депутат, член комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.
«Отже, на сьогодні маємо три напрями фінансування відновлення України», — зазначила депутат.
Першим джерелом фінансування є Фонд ліквідації наслідків збройної агресії, рішення про виділення коштів з якого приймаються Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
У державному бюджеті України на 2023 рік для Фонду передбачено фінансування у розмірі 35,5 млрд грн.
«За інформацією, яку оприлюднила голова бюджетного комітету ВР Підласа, до Фонду вже надійшло 61,6 млрд грн», — зауважила Южаніна.
Читайте також
Ще один напрямок відновлення створений через програму єВідновлення, джерелом фінансування якої є Фонд ліквідації наслідків збройної агресії - 17 млрд грн, кошти Світового банку — $250 млн (понад 9 млрд грн) та заарештовані активи російських банків (у першу чергу, кошти Сбєрбанка рф).
За словами депутата, від того, як просуватиметься справа з арештом росактивів, буде залежати, чи вистачить акумульованих коштів на відшкодування збитків громадянам за цією програмою.
Крім того, уряд анонсував створення ще однієї платформи — Фонду розвитку України, яка залучатиме та мобілізуватиме державний та приватний капітали для відбудови України за допомогою широкого спектру інноваційних та традиційних фінансових інструментів. Діяльність фонду буде зосереджено передусім на ключових секторах української економіки, включаючи енергетику, інфраструктуру, сільське господарство, виробництво та ІТ.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.