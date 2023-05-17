Для фінансування відновлення України створили три джерела – депутатка — Finance.ua

Для фінансування відновлення України створили три джерела – депутатка Сьогодні 08:39

Для фінансування відновлення України створили три джерела – депутатка

Для фінансування відновлення України наразі створені Фонд ліквідації наслідків збройної агресії, програма єВідновлення та Фонд розвитку України.

Про це повідомила в народний депутат, член комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

«Отже, на сьогодні маємо три напрями фінансування відновлення України», — зазначила депутат.

Першим джерелом фінансування є Фонд ліквідації наслідків збройної агресії, рішення про виділення коштів з якого приймаються Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

У державному бюджеті України на 2023 рік для Фонду передбачено фінансування у розмірі 35,5 млрд грн.

«За інформацією, яку оприлюднила голова бюджетного комітету ВР Підласа, до Фонду вже надійшло 61,6 млрд грн», — зауважила Южаніна.

Читайте також Мінекономіки анонсувало пакет фінансування для інвесторів

Ще один напрямок відновлення створений через програму єВідновлення, джерелом фінансування якої є Фонд ліквідації наслідків збройної агресії - 17 млрд грн, кошти Світового банку — $250 млн (понад 9 млрд грн) та заарештовані активи російських банків (у першу чергу, кошти Сбєрбанка рф).

За словами депутата, від того, як просуватиметься справа з арештом росактивів, буде залежати, чи вистачить акумульованих коштів на відшкодування збитків громадянам за цією програмою.

Крім того, уряд анонсував створення ще однієї платформи — Фонду розвитку України, яка залучатиме та мобілізуватиме державний та приватний капітали для відбудови України за допомогою широкого спектру інноваційних та традиційних фінансових інструментів. Діяльність фонду буде зосереджено передусім на ключових секторах української економіки, включаючи енергетику, інфраструктуру, сільське господарство, виробництво та ІТ.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.