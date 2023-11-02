Для боротьби з корупцією: ДІАМ запроваджує цифрові інновації — Finance.ua
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Для боротьби з корупцією: ДІАМ запроваджує цифрові інновації

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Для боротьби з корупцією: ДІАМ запроваджує цифрові інновації
Для боротьби з корупцією: ДІАМ запроваджує цифрові інновації
Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ) вирішила впровадити інноваційні кроки для боротьби з корупцією та поліпшення процесів у будівництві.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Протягом останніх 6 місяців ДІАМ спільно з партнерами створила низку важливих нововведень, які зменшують вплив людського фактору та пришвидшують процес опрацювання документів. А саме:
  • Автоматичний розподіл інспекторів для проведення огляду. Тепер інспектори призначаються автоматично, що робить процес більш об'єктивним і швидким.
  • Автоматична реєстрація повідомлення про початок виконання будівельних робіт. Забезпечує точну і швидку реєстрацію початку будівельних проектів.
  • Автоматичні перевірки дозволу на виконання будівельних робіт. Внаслідок нововведення мінімізується кількість відмов, завдяки автоматичним підказкам які система надає замовнику у процесі подачі документів. У разі невідповідності документів, система блокує можливість подати заявку і підказує замовнику, як усунути недоліки.
  • Стандартизовані відмови. У випадку відмови, підстава обирається із затвердженого узагальненого та узгодженого із законодавством списку. Це запобігає необґрунтованим та надуманим причинам для відмов, що створювали корупційні ризики.
  • Автоматичне заповнення відомостей. Спрощено та автоматизовану процедуру прийому документів у замовників будівництва адміністраторами ЦНАП шляхом скорочення даних, що скорочує час на опрацювання документів.
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Зазначається, що ці нововведення спрямовані на створення більш прозорих та ефективних процесів у будівельній галузі та відповідають ключовим цілям ДІАМ у попередженні корупції та полегшенні життя учасників цього важливого сектора.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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Діло
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