Для 17-річних українців за кордоном відтермінують взяття на облік — Finance.ua

Для 17-річних українців за кордоном відтермінують взяття на облік Сьогодні 16:49

17-річні українці, які зараз перебувають за кордоном, отримають відтермінування щодо взяття на військовий облік. В уряді вважають, що це допоможе уникнути зайвого навантаження на ВЛК.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її словами, вже розроблено відповідну постанову й уряд працює над тим, аби погодити її й прийняти найближчим часом.

«Допризовникам і призовникам, які зараз за кордоном, буде надано відтермінування щодо взяття на облік — або до повернення в Україну, або до кінця воєнного стану», — зазначила Верещук.

Довідка Finance.ua:

військовозобов'язаним українцям за кордоном, які оновили свої облікові дані в «Резерв+» і мають статус «у розшуку», треба повернутися в Україну й особисто прийти в ТЦК.

29 травня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 11 305 щодо продовження строку оновлення військово-облікових даних;



при цьому у Міноборони поки що не бачать підстав, щоб продовжувати термін оновлення даних. Коригування може внести хіба що форс-мажор.



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