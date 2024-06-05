Для 17-річних українців за кордоном відтермінують взяття на облік — Finance.ua

Для 17-річних українців за кордоном відтермінують взяття на облік
17-річні українці, які зараз перебувають за кордоном, отримають відтермінування щодо взяття на військовий облік. В уряді вважають, що це допоможе уникнути зайвого навантаження на ВЛК.
Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
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За її словами, вже розроблено відповідну постанову й уряд працює над тим, аби погодити її й прийняти найближчим часом.
«Допризовникам і призовникам, які зараз за кордоном, буде надано відтермінування щодо взяття на облік — або до повернення в Україну, або до кінця воєнного стану», — зазначила Верещук.
Довідка Finance.ua:
- військовозобов'язаним українцям за кордоном, які оновили свої облікові дані в «Резерв+» і мають статус «у розшуку», треба повернутися в Україну й особисто прийти в ТЦК.
- 29 травня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 11 305 щодо продовження строку оновлення військово-облікових даних;
- при цьому у Міноборони поки що не бачать підстав, щоб продовжувати термін оновлення даних. Коригування може внести хіба що форс-мажор.
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