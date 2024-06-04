У Міноборони відповіли, чи можуть продовжити терміни оновлення військово-облікових даних — Finance.ua

У Міноборони відповіли, чи можуть продовжити терміни оновлення військово-облікових даних Сьогодні 15:44

У Міноборони відповіли, чи можуть продовжити терміни оновлення військово-облікових даних

У Міноборони поки що не бачать підстав, щоб продовжувати термін оновлення даних. Коригування може внести хіба що форс-мажор.

Про це повідомив спікер Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

Йому поставили питання: за яких умов можуть збільшити термін для оновлення даних:

«Насправді зараз йде оновлення даних і зараз у застосунку „Резерв+“ вже немає збоїв… Тобто, оновити дані через „Резерв+“ може кожен військовозобов'язаний і, відповідно, підстав для того, щоб продовжувати, таких наявних зараз немає. Але водночас може статися якась форс-мажорна історія і тоді, очевидно, варто продовжити цей термін», — сказав Лазуткін.

Він зазначив, що все залежатиме від того, в якому ритмі люди продовжуватимуть оновлювати свої дані.

Нагадаємо, з 18 травня набув чинності закон про мобілізацію, всі військовозобов'язані громадяни повинні протягом 60 днів оновити свої дані. Зробити це також можна у застосунку «Резерв+».

29 травня у Верховній Раді зареєстрували законопроект № 11 305 про внесення змін до прикінцевих та перехідних положень Закону «щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» щодо продовження строку оновлення військово-облікових даних.

Йдеться про збільшення строку на оновлення даних, який наразі встановлений законом про посилення мобілізації і передбачає обов’язок оновити дані через ТЦК, ЦНАП чи Електронний кабінет військовозобов'язаного протягом 60 днів — тобто, до 16 липня.

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