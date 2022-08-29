DJI показала новий компактний дрон — Finance.ua

DJI показала новий компактний дрон Вчора 01:27 — Технології&Авто

DJI показала новий компактний дрон, www.gsmarena.com

Китайська компанія DJI презентувала новий компактний безпілотник, який отримав назву Avata.

Про це повідомляє GSM Arena

Загальна вага Avata становить 410 грамів. Безпілотник має батарею потужністю 2 420 мегаампер за годину. Тривалість польоту безпілотника не перевищує 18 хвилин.

Також у дроні вбудована камера з оглядом на 155 градусів. При цьому камера може робити світлини з роздільною здатність 4К та 60 кадрів за секунду або при 2,7К з 50/60/100/120 кадрів за секунду.

Avata має три режими роботи: «звичайний», у якому безпілотник працює так само як і інші дрони DJI, зависаючи на місці з використанням супутникової навігації або систем візуального позиціонування.

www.gsmarena.com

«Ручний режим» (доступний лише з пультом дистанційного керування DJI FPV Remote Controller 2) — це режим, у якому користувач має повний необмежений контроль з можливістю налаштування параметрів.

І «спортивний режим», який є «сумішшю» двох попередніх, що пропонує деякі з можливостей динамічного руху, які доступні в «ручному режимі», а також деякі ключові функції безпеки зі «звичайного режиму».

DJI Avata вже доступний в онлайн-магазинах. Ціна одного екземпляра становить 629 доларів. З пультом дистанційного керування та окулярами він коштуватиме 1 388 доларів.

За дві батареї та зарядку компанія просить 279 доларів.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.