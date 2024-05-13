«Дію» зв’яжуть з mObywatel: біженці в Польщі зможуть отримати нові послуги — Finance.ua

«Дію» зв’яжуть з mObywatel: біженці в Польщі зможуть отримати нові послуги Сьогодні 04:34 — Технології&Авто

«Дію» зв’яжуть з mObywatel: біженці в Польщі зможуть отримати нові послуги

Польща активно співпрацює з Україною у сфері надання цифрових послуг.

Про це розповів віце-прем'єр-міністр — міністр цифровізації у новому правительстві Дональда Туска Кшиштоф Гавковський в інтерв'ю Економічній правді.

Одним із напрямів співробітництва, що увійшли до підписаного меморандуму з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим, є розміщення в Польщі датацентрів українських відомств.

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При цьому видання зазначило, що Гавковський не сказав, які реєстри зберігатимуться у Польщі. Тим часом у Мінцифрі зазначили, що там функціонує датацентр Державної податкової служби України, який сусідня держава збудувала на пільгових умовах. Також на території Польщі є резервний центр обробки даних щодо розміщення систем Міністерства юстиції України.

Крім того, принесла плоди українсько-польська співпраця за погодженням роботи додатків «Дія» та mObywatel. Завдяки «Дії» українці мають автоматичне підтвердження легальності перебування у Польщі. Вона також збільшує можливість їхнього пересування у Європейському Союзі, оскільки визнається у всіх країнах блоку.

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До того ж у травні набудуть чинності зміни до законодавства Євросоюзу щодо eIDAS (електронна ідентифікація та довірчі послуги), що зможе вивести польсько-українську співпрацю у цьому сегменті на новий рівень.

Польське міністерство, як і українське, кілька років працює над своїм додатком. Зокрема, у липні 2023 року вийшов mObywatel 2.0, який прирівняв польський Digital ID до пластикових карток. «єДокумент» у «Дія» має таку саму силу в Україні. Таким чином, «Дія» і mObywatel можна сприймати як брата і сестру.

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