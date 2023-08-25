«Діти війни»: хто може отримати статус та які пільги передбачені — Finance.ua

«Діти війни»: хто може отримати статус та які пільги передбачені Сьогодні 17:02 — Особисті фінанси

«Діти війни»: хто може отримати статус та які пільги передбачені

Порядок надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, існує ще з 2017 року, однак лише нещодавно було розширено коло дітей, які можуть отримати відповідний статус.

Про це розповіли юристи БФ « Право на захист ».

Хто має право на отримання статусу:

дитина;

людина, яка на час воєнних дій, збройних конфліктів, збройної агресії російської федерації не досягла 18 років, і яка в результаті таких обставин:



— отримала поранення, контузію, каліцтво;



— зазнала фізичного, сексуального насильства;



— була викрадена або незаконно вивезена за межі України;



— залучалася до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань;



— незаконно утримувалась, зокрема в полоні;



— зазнала психологічного насильства.



Зазначається, що до 3 червня 2023 р. коло постраждалих діток обмежувалося територіями Донецької та Луганської областей, наразі формулювання загальне — особи, постраждалі від збройної агресії рф.

Який порядок звернення за отриманням статусу «дитини війни»

Можна звернутися із заявою до служби у справах дітей:

за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання/перебування дитини як внутрішньо переміщеної особи;

за місцем звернення, якщо місце проживання/перебування дитини не задеклароване/ не зареєстроване або задеклароване/зареєстроване на території, на якій ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованій рф;

за місцем виявлення такої дитини місцевими органами виконавчої влади та/або органами місцевого самоврядування.

Які документи слід подати

Заява про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів; Згода на обробку персональних даних; Засвідчені копії документів:



— свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу дитини;

— документа, що посвідчує особу заявника;

— документа, що підтверджує повноваження представника дитини або родинні стосунки між дитиною та заявником;

— довідки про взяття дитини на облік як ВПО (у разі наявності);

— паспорта громадянина України, виготовленого у формі книжечки (у разі наявності);

— паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон у формі е-паспорта або е-паспорта для виїзду за кордон (у разі наявності);

— витягу з реєстру територіальної громади (у разі наявності).

Також до заяви додаються документи, які підтверджують обставини, необхідні для отримання статусу «дитини війни» (медичні документи, матеріали кримінальних проваджень, висновки експертиз, документи, що підтверджують загибель особи внаслідок війни тощо).

Як підтвердити проживання дитини на відповідній території за відсутності «прописки»

Доказами можуть слугувати:

відомості, які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

документи про право власності батьків або дитини на рухоме чи нерухоме майно;

свідоцтво про базову загальну середню освіту,

атестат про повну загальну середню освіту;

документ про професійно-технічну освіту;

табель успішності;

учнівський квиток;

медичні документи;

свідоцтво про народження дитини.

Хто може звернутися із заявою:

батьки;

інші законні представники;

близькі родичі (баба, дід, прабабка, прадід, тітка, дядько, повнолітні брат або сестра);

вітчим, мачуха;

представник органу опіки та піклування;

дитина, якій виповнилося 14 років.

Рішення про надання / відмову в наданні статусу приймає орган опіки та піклування протягом 30 календарних днів з дати реєстрації заяви за результатами розгляду комісії з питань захисту прав дитини документів.

Рішення про відмову може бути оскаржено в суді.

Для дітей, які зазнали психологічного насильства, доведення даний факт не потребує.

Діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, мають право на забезпечення безкоштовним харчуванням у закладах освіти.

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