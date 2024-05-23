Ділова активність в Єврозоні побила річний рекорд — Finance.ua
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Ділова активність в Єврозоні побила річний рекорд

Світ
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Ділова активність в Єврозоні побила річний рекорд
Ділова активність в Єврозоні побила річний рекорд
Ділова активність приватного сектору в Єврозоні досягла найвищого рівня за останній рік, що свідчить про пришвидшення економічного відновлення в регіоні.
Про це пише Bloomberg.
Індекс менеджерів із закупівель S&P Global зростає третій місяць поспіль. У травні він зріс до 52,3 пункту, що перевищило прогнози аналітиків.
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Перспективи Єврозони покращуються після рецесії у другій половині 2023 року. Оскільки інфляція наближається до цільового рівня у 2%, а Європейський центральний банк планує почати знижувати процентні ставки.
«Наразі ми спостерігаємо незначне пожвавлення економіки в Єврозоні. Водночас інфляція продовжує відступати. Тому є підстави сподіватися, що нам вдасться повернутися до цінової стабільності без рецесії», — сказала член виконавчої ради ЄЦБ Ізабель Шнабель.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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