Діамант «Червоний Хрест» продали на аукціоні за $12 мільйонів — Finance.ua

Діамант «Червоний Хрест» продали на аукціоні за $12 мільйонів

Вчора 18:00 — Світ

Фото: christies.com

У Женеві на аукціоні Christie’s було продано найбільший у світі жовтий діамант «Червоний Хрест» вагою 205 карат за $12 млн ($14,3 млн з урахуванням комісії).

Про це йдеться у повідомленні аукціонного будинку.

Як повідомили організатори аукціону, частина коштів від продажу дорогоцінного каміння буде надіслана у фонд Міжнародного комітету Червоного хреста.

Діамант виставлявся на торги вже втретє. Вперше у 1918 році його купила лондонська ювелірна фірма SJ Phillips. У 1973 році дорогоцінний камінь знову продали за 1,8 млн швейцарських франків.

Камінь отримав свою назву за особливе огранювання у вигляді мальтійського хреста. Діамант був отриманий з необробленого алмазу, який знайшли на руднику De Beers у Південній Африці у 1901 році.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.