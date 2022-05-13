Діамант «Червоний Хрест» продали на аукціоні за $12 мільйонів — Finance.ua
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Діамант «Червоний Хрест» продали на аукціоні за $12 мільйонів

Вчора 18:00Світ
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Фото: christies.comФото: christies.com
У Женеві на аукціоні Christie’s було продано найбільший у світі жовтий діамант «Червоний Хрест» вагою 205 карат за $12 млн ($14,3 млн з урахуванням комісії).
Про це йдеться у повідомленні аукціонного будинку.
Як повідомили організатори аукціону, частина коштів від продажу дорогоцінного каміння буде надіслана у фонд Міжнародного комітету Червоного хреста.
Діамант виставлявся на торги вже втретє. Вперше у 1918 році його купила лондонська ювелірна фірма SJ Phillips. У 1973 році дорогоцінний камінь знову продали за 1,8 млн швейцарських франків.
Камінь отримав свою назву за особливе огранювання у вигляді мальтійського хреста. Діамант був отриманий з необробленого алмазу, який знайшли на руднику De Beers у Південній Африці у 1901 році.
За матеріалами: Мінфін.com.ua
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