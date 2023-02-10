Деяких українців хочуть позбавити пенсій: у Кабміні розробили законопроєкт — Finance.ua
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Деяких українців хочуть позбавити пенсій: у Кабміні розробили законопроєкт

Особисті фінанси
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Деяких українців хочуть позбавити пенсій: у Кабміні розробили законопроєкт
Деяких українців хочуть позбавити пенсій: у Кабміні розробили законопроєкт
В Україні пропонують позбавляти пенсії громадян, які скоїли злочини проти національної безпеки. До списку кримінальних статей потрапили, зокрема, колабораціонізм та держзрада.
Відповідний законопроєкт оприлюднено на сайті Мінсоцполітики. Документ ще не зареєстрований у парламенті, продовжується громадське обговорення ініціативи, яке триватиме до 16 лютого.
Законопроєкт пропонує припиняти виплату пенсії (або не призначати її на момент досягнення відповідного віку) українцям, які мають відбувати покарання за низку злочинів. Йдеться про 109-111 статі КК:
  • дії, спрямовані на насильницьку зміну влади;
  • посягання на територіальну цілісність;
  • державна зрада;
  • колабораціонізм.
Передбачається, що в основному виплати припинятимуть, щойно обвинувальний вирок суду набуде чинності. Однак положення закону збираються застосовувати до підозрюваних у цих злочинах, які оголошені в розшук і/або ховаються від слідства, в т.ч. за кордоном чи на окупованих територіях України.
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Після виходу на волю злочинцям повертатимуть пенсію. Тим, хто досягне пенсійного віку за час відбування покарання, пенсію також буде призначено після закінчення терміну тюремного строку.
Крім звичайних пенсій «за віком», пропозиція стосується і т.зв. спецпенсій. Офіційно вони називаються «довічним грошовим утриманням» і виплачуються екссуддям, прокурорам, деяким військовим та вченим тощо.
Після виходу з в’язниці таким категоріям не повернуть їхню «особливу» пенсію. Виплата може бути призначена лише на загальних умовах.
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За матеріалами:
Обозреватель
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