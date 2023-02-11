Як не втратити частину пенсії - роз'яснення ПФУ — Finance.ua

Як не втратити частину пенсії - роз'яснення ПФУ Сьогодні 14:19 — Особисті фінанси

Українці скаржаться на те, що якщо подавати заяву на призначення пенсії раніше, як от за місяць до досягнення пенсійного віку, то сума виплат може виявитися меншою. Як виявилося, на це впливають дати подачі заяви на пенсію.

Нагадуємо, що пенсія за віком призначається від наступного дня після настання пенсійного віку, якщо звернення відбулося не пізніше 3 місяців з дня настання такого віку.

Чому можуть призначити меншу пенсію

У ПФУ пояснили, що водночас днем звернення за призначенням пенсії вважається день ухвалення органом вашої заяви. Якщо ж заява подавалася через портал Пенсійного фонду, то днем звернення є дата реєстрації заяви на вебпорталі.

До слова, пенсія за віком призначається відповідно до середньої заробітньої плати в Україні за три календарні роки.

Тобто, якщо звернення на призначення пенсії було подано у грудні, а пенсія призначається із січня, то для обчислення розміру пенсії враховують середню заробітну плату за 2019 — 2021 роки.

Якщо ж заява була подана у січні 2023 року, то тоді буде врахована нова середня заробітня плата за 2020 — 2022 роки.

Додаткові 500 гривень до пенсії: як отримати

Надбавку до пенсії отримають учасники бойових дій, а саме 523,25 гривні.

До учасників бойових дій належать:

військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) Збройних сил України, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби тощо, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України під час збройної агресії росії на Донбасі;

добровольці, які брали участь у бойових діях на Донбасі;

військовослужбовці, які проходили службу в період подій 1917 — 1921 років та Другої світової війни, а також партизани та підпільники того часу;

учасники бойових дій на території інших країн (йдеться про військовослужбовців, яких за часів СРСР відправляли в інші держави, де в цей час точилися бойові дії);

військовослужбовці Збройних сил України, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, поліцейські, які брали участь у міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки;

військові, яких направляли до Афганістану, коли там відбувалися бойові дії;

особи, які брали участь у збройній боротьбі за незалежність України у XX столітті (в складі Української повстанської армії, Організації народної оборони Карпатська Січ, Української військової організації, підрозділів Організації українських націоналістів) та були визнані борцями за незалежність.

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