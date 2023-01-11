Деякі військові можуть отримати компенсацію за відмову від житла — Finance.ua

Деякі військові можуть отримати компенсацію за відмову від житла Сьогодні 09:48 — Особисті фінанси

Деякі військові можуть отримати компенсацію за відмову від житла

Український уряд ухвалив постанову, яка дозволяє військовим із 20-річним стажем і звільненим в запас за станом здоров’я відмовитися від отримання житла на користь грошової компенсації.

Офіційний документ опубліковано на Урядовому порталі.

Кабінет Міністрів України закріпив Постановою № 15 від 06 січня 2023 р. зміни в «Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями», а також у «Порядку визначення розміру і надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання житлове приміщення».

Відповідно до статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», деякі військові мають право на забезпечення житловими квадратами з державного фонду. Проте існує можливість відмовитися від надання оселі та обрати фінансове відшкодування.

Постановою Кабмін уточнив категорії військовослужбовців, яким дозволена компенсація, а також усунув неузгодженості в порядку забезпечення й визначення розміру виплати. Отже, пункт 29 визначає, що гроші за неотримане житло належать «особам, звільненим з військової служби в запас за станом здоров’я або у разі, коли вони на час звільнення мають вислугу військової служби не менше 20 років, а також у зв’язку зі скороченням штатів чи проведенням інших організаційних заходів».

Зауважимо, що в документі немає уточнення, скільки конкретно можуть отримати українці. Житло надають військовим, суворо дотримуючись черги. Але нагадаємо, що громадянам пропонують скористатися програмою доступного кредитування за вигідними умовами. Це державна ініціатива, яка спростить придбання житла, адже мінімальний початковий внесок становить всього 20%, а розстрочку з невеликим відсотком можна оформити на 20 років.

Компенсація військовим за поранення

Якщо службовець під час виконання бойового завдання отримав травму, йому належить грошове відшкодування від держави. Розмір залежить від важкості, адже нерідко трапляється, що поранення призводить до інвалідності чи тимчасової втрати працездатності. Загалом на час стаціонарного лікування військовому виплачують 100 тисяч гривень.

Якщо травма призвела до інвалідності, можна отримати 400-кратний розмір прожиткового мінімуму (І група), 300-кратний розмір ПМ (II група) та 250-кратний розмір (III група). Якщо військовий втратив працездатність на деякий час, йому виплачують 70-кратний або 50-кратний розмір прожиткового мінімуму (залежно від строку).

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