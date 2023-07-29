Деякі українці можуть отримати 10-кратну пенсію: про кого йдеться — Finance.ua

Деякі українці можуть отримати 10-кратну пенсію: про кого йдеться
Літні люди в Україні, які працювали державними службовцями, вченими та працівниками органів місцевого самоврядування, мають право на надбавки до пенсій. Тепер на додаткові гроші можуть очікувати і працівники комунальних та державних установ.
Як повідомляє «На Пенсії», такі пенсіонери матимуть допомогу від держави у розмірі 10 місячних виплат.
Наголошується, що до страхового стажу відносяться усі періоди роботи в державних та комунальних установах, зазначених у Переліку навчальних закладів, охорони здоров’я та соціального захисту, а також посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджених Постановою Кабміну від
04.11.1993 року. № 909.
Умови призначення одноразової допомоги:
- якщо призначають пенсію за віком, починаючи з
01.10.2011відповідно до Закону № 1058;
- якщо у день досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону № 1058, працювали в установах та закладах державної чи комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років;
- люди, які мають страховий стаж (для чоловіків — 35 років, для жінок — 30 років) на таких посадах;
- якщо вони раніше не отримували іншу пенсію.
При призначенні пенсії за вислугу років зазначеним у переліку особам допускається підсумовування стажу за періоди їхньої роботи в установах та навчальних закладах, охороні здоров’я та соціальному захисті.
Робота в яких саме установах дає право на отримання одноразової виплати:
- загальноосвітні навчальні заклади; військові загальноосвітні навчальні заклади; музичні та художні школи;
- міжшкільні навчально-виробничі комбінати;
- дитячі будинки, дитячі трудові та виховно-трудові колонії, дитячі приймальні пункти та приймачі-розподільники для неповнолітніх, логопедичні пункти та стаціонари, школи-клініки;
- вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації; професійно-технічні навчальні заклади;
- дошкільні навчальні заклади всіх типів;
- позашкільні навчальні заклади;
- бібліотеки;
- дитячі клініки, поліклініки, лікарні, санаторії, диспансери, будинки дитини, дитячі відділення у лікарнях, санаторіях, диспансерах та установах для виконання покарань;
- лікарняні заклади, лікувально-профілактичні заклади особливого типу, лікувально-трудові профілакторії, амбулаторно-поліклінічні заклади, заклади швидкої та невідкладної медичної допомоги, заклади переливання крові, заклади охорони материнства та дитинства, санаторно-курортні заклади, установи з проведення Держсанепідемслужби (за працівниками, які не є державними службовцями), діагностичні центри;
- аптеки, аптечні кіоски, аптечні магазини, контрольно-аналітичні лабораторії;
- медико-соціальні експертні комісії; бюро судово-медичної експертизи;
- інтернатні установи для інвалідів, дітей-інвалідів та людей похилого віку;
- медичні відділи протезних підприємств
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