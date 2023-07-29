Деякі українці можуть отримати 10-кратну пенсію: про кого йдеться — Finance.ua
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Деякі українці можуть отримати 10-кратну пенсію: про кого йдеться

Особисті фінанси
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Деякі українці можуть отримати 10-кратну пенсію: про кого йдеться
Деякі українці можуть отримати 10-кратну пенсію: про кого йдеться
Літні люди в Україні, які працювали державними службовцями, вченими та працівниками органів місцевого самоврядування, мають право на надбавки до пенсій. Тепер на додаткові гроші можуть очікувати і працівники комунальних та державних установ.
Як повідомляє «На Пенсії», такі пенсіонери матимуть допомогу від держави у розмірі 10 місячних виплат.
Наголошується, що до страхового стажу відносяться усі періоди роботи в державних та комунальних установах, зазначених у Переліку навчальних закладів, охорони здоров’я та соціального захисту, а також посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджених Постановою Кабміну від 04.11.1993 року. № 909.

Умови призначення одноразової допомоги:

  • якщо призначають пенсію за віком, починаючи з 01.10.2011 відповідно до Закону № 1058;
  • якщо у день досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону № 1058, працювали в установах та закладах державної чи комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років;
  • люди, які мають страховий стаж (для чоловіків — 35 років, для жінок — 30 років) на таких посадах;
  • якщо вони раніше не отримували іншу пенсію.
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При призначенні пенсії за вислугу років зазначеним у переліку особам допускається підсумовування стажу за періоди їхньої роботи в установах та навчальних закладах, охороні здоров’я та соціальному захисті.

Робота в яких саме установах дає право на отримання одноразової виплати:

  • загальноосвітні навчальні заклади; військові загальноосвітні навчальні заклади; музичні та художні школи;
  • міжшкільні навчально-виробничі комбінати;
  • дитячі будинки, дитячі трудові та виховно-трудові колонії, дитячі приймальні пункти та приймачі-розподільники для неповнолітніх, логопедичні пункти та стаціонари, школи-клініки;
  • вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації; професійно-технічні навчальні заклади;
  • дошкільні навчальні заклади всіх типів;
  • позашкільні навчальні заклади;
  • бібліотеки;
  • дитячі клініки, поліклініки, лікарні, санаторії, диспансери, будинки дитини, дитячі відділення у лікарнях, санаторіях, диспансерах та установах для виконання покарань;
  • лікарняні заклади, лікувально-профілактичні заклади особливого типу, лікувально-трудові профілакторії, амбулаторно-поліклінічні заклади, заклади швидкої та невідкладної медичної допомоги, заклади переливання крові, заклади охорони материнства та дитинства, санаторно-курортні заклади, установи з проведення Держсанепідемслужби (за працівниками, які не є державними службовцями), діагностичні центри;
  • аптеки, аптечні кіоски, аптечні магазини, контрольно-аналітичні лабораторії;
  • медико-соціальні експертні комісії; бюро судово-медичної експертизи;
  • інтернатні установи для інвалідів, дітей-інвалідів та людей похилого віку;
  • медичні відділи протезних підприємств
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