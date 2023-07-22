Пенсіонери отримуватимуть 800 гривень щомісячної допомоги: куди звертатися — Finance.ua

Пенсіонери отримуватимуть 800 гривень щомісячної допомоги: куди звертатися Сьогодні 12:12 — Особисті фінанси

Пенсіонери отримуватимуть 800 гривень щомісячної допомоги: куди звертатися

Багато пенсіонерів не знають, що мають право отримувати 800 гривень надбавки до пенсії щомісячно. Дана допомога призначається для немолодих пенсіонерів, які проживають одні і потребують догляду. Така виплата передбачена Законом України No 646-IX з 2020 року, пише tehnofan.com.ua

Допомога складає 40% від прожиткового мінімуму, а один прожитковий мінімум в Україні на 2023 рік становить 2093 грн. Тобто розмір допомоги становитиме 837 гривень.

Хто може отримати допомогу

Пенсіонер, який має 80+ років, проживає один та потребує стороннього догляду. Ще одна важлива умова, пенсіонер повинен вийти на пенсію за віком. Ті, хто отримує пенсію з інших підстав, наприклад за інвалідністю чи травми на виробництві, на таку допомогу претендувати не можуть.

Важливо, потреба в допомозі має бути підтверджена та задокументована висновком лікаря.

Як отримати допомогу 800 гривень

Пенсіонер, який потребує догляду повинен подати відповідну заяву до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або фактичного проживання.

Також знадобляться наступні документи:

— висновок лікарської комісії, що пенсіонер потребує догляду;

— паспорт;

— ідентифікаційний номер;

— документ з Пенсійного фонду, який затверджує, що особа не отримує ніякої допомоги за доглядом.

Отримати консультацію та додаткову інформацію для подання заявки можна за номером — 442 898 789.

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