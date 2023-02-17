Деякі сервіси банку працюватимуть з обмеженнями зранку 18 лютого — Finance.ua
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Деякі сервіси банку працюватимуть з обмеженнями зранку 18 лютого

Особисті фінанси
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В суботу, 18 лютого, відбуватиметься оновлення IT-систем Кредобанку. Деякі сервісу банку працюватимуть з обмеженнями у період орієнтовно з 7:00 до 10:00.
Зокрема в цей час зміни в роботі спостерігатимуться в онлайн-банкінгу KredoBank:
Також в цей період будуть недоступні:
  • операції в терміналах самообслуговування Кредобанку;
  • погашення кредитів через термінали Сіті24 та вебсайт банку;
  • ідентифікація клієнта через голосове меню IVR.
Після проведення оновлення ІТ спеціалістами банку все запрацює в повному обсязі в звичному режимі. Просимо вибачення за тимчасові незручності.
За матеріалами:
Кредобанк
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