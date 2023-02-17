Деякі сервіси банку працюватимуть з обмеженнями зранку 18 лютого — Finance.ua

ПРОМО Деякі сервіси банку працюватимуть з обмеженнями зранку 18 лютого Сьогодні 16:20 — Особисті фінанси

В суботу, 18 лютого, відбуватиметься оновлення IT-систем Кредобанку . Деякі сервісу банку працюватимуть з обмеженнями у період орієнтовно з 7:00 до 10:00.

Зокрема в цей час зміни в роботі спостерігатимуться в онлайн-банкінгу KredoBank

відображення фінансових операцій відбуватиметься з запізненням;

буде недоступне відкриття віртуальної картки та рахунку з віртуальною картою;

буде недоступна можливість стати клієнтом банку онлайн.

Також в цей період будуть недоступні:

операції в терміналах самообслуговування Кредобанку;

погашення кредитів через термінали Сіті24 та вебсайт банку;

ідентифікація клієнта через голосове меню IVR.

Після проведення оновлення ІТ спеціалістами банку все запрацює в повному обсязі в звичному режимі. Просимо вибачення за тимчасові незручності.

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