Деякі сервіси банку працюватимуть з обмеженнями зранку 18 лютого — Finance.ua

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Деякі сервіси банку працюватимуть з обмеженнями зранку 18 лютого
В суботу, 18 лютого, відбуватиметься оновлення IT-систем Кредобанку. Деякі сервісу банку працюватимуть з обмеженнями у період орієнтовно з 7:00 до 10:00.
Зокрема в цей час зміни в роботі спостерігатимуться в онлайн-банкінгу KredoBank:
- відображення фінансових операцій відбуватиметься з запізненням;
- буде недоступне відкриття віртуальної картки та рахунку з віртуальною картою;
- буде недоступна можливість стати клієнтом банку онлайн.
Також в цей період будуть недоступні:
- операції в терміналах самообслуговування Кредобанку;
- погашення кредитів через термінали Сіті24 та вебсайт банку;
- ідентифікація клієнта через голосове меню IVR.
Після проведення оновлення ІТ спеціалістами банку все запрацює в повному обсязі в звичному режимі. Просимо вибачення за тимчасові незручності.
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