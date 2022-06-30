Деякі АЗС знизили ціну на газ: скільки коштує пальне 30 червня — Finance.ua

Деякі АЗС знизили ціну на газ: скільки коштує пальне 30 червня Вчора 16:38 — Енергетика

Деякі АЗС знизили ціну на газ: скільки коштує пальне 30 червня

Середня ціна автогазу за добу знизилася на 71 копійку до 41,05 гривні за літр. Це сталось через те, що деякі АЗС знизили ціну літра до 2 гривень. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95», передає портал Enkorr.

На яких АЗС автогаз подешевшав

На 2 гривні за літр у мережах ОККО й WOG. Ціна автогазу сьогодні 39,99 та 39,98 гривні за літр відповідно.

На 1 гривню продукт здешевшав у мережах «Авантаж» та «Катрал».

На 60 копійок на станціях Shell — до 40,99 гривні за літр.

На 90 копійок за літр, до 41,09 гривень за літр зменшила ціну Mango.

Голова комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що паливна криза закінчується й незабаром можуть скасувати обмеження на обсяг купівлі палива на АЗС.

Середня ціна бензину та дизелю

Зауважимо, що не лише ціна літра автогазу знизилася за добу. Вартість бензину та дизельного пального також знизилось, найбільше подешевшав бензин А-92, як повідомляє «Мінфін»

бензин А-95 — 50,61 гривні, подешевшав на 3 копійки, адже вчора ціна становила 50,64 гривні за літр;

бензин А-92 — 49,50 гривні, а вчора коштувало 50,30 гривні за літр, подешевшало на 80 копійок;

дизельне паливо — 56,37 гривні, за добу ціна впала на 4 копійки, добу тому ціна становила 56,41 гривні за літр.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.