Детективи БЕБ передали до АРМА 47 тонн соняшникової олії — Finance.ua
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Детективи БЕБ передали до АРМА 47 тонн соняшникової олії

Кримінал
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Детективи БЕБ передали до АРМА 47 тонн соняшникової олії
Детективи БЕБ передали до АРМА 47 тонн соняшникової олії
Детективи Бюро економічної безпеки України передали 47 тонн конфіскованої соняшникової олії Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). Вартість становить понад 2,6 млн грн, пише Урядовий портал.

Що там сталося

На одному з митних постів Львівської області водії 2 вантажних автомобілів з причепами оформлювали експорт 47 тонн соняшникової олії. Аналіз податкової інформації показав, що соняшникова олія не відслідковується по ланцюгу постачання.
Суб’єктом є компанія-виробник олії, що не є платником податку на додану вартість. Починаючи з травня 2021 року товариство не подавало податкову звітність. Це унеможливлює встановлення капіталу, джерел кредитування, виробничих потужностей, транспортних засобів тощо. Окрім того, згаданого виробника віднесено до ризикових, а керівник заводу є посадовою особою одночасно у 8 суб`єктах господарювання.
Детективи БЕБ наклали арешт на соняшникову олію. З метою збереження економічної вартості продукції 47 тонн олії передано в управління АРМА.
Рішенням суду директора підприємства визнано винуватим у пред’явленому обвинувачені за ч. 5 ст. 27 КК України та ч. 1 ст. 205-1 КК України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців).
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1 КК України здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.
За матеріалами:
Finance.ua
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