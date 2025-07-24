Десятка найнадійніших уживаних німецьких кросоверів — Finance.ua
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Десятка найнадійніших уживаних німецьких кросоверів

Технології&Авто
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Десятка найнадійніших уживаних німецьких кросоверів
Десятка найнадійніших уживаних німецьких кросоверів
Хоч німецькі SUV не завжди вважаються еталоном надійності (як, скажімо, японські авто), все ж і серед них є моделі, які майже не створюють проблем своїм власникам.
Портал TopSpeed назвав десять найнадійніших уживаних німецьких кросоверів, які варто розглядати на вторинному ринку.
Перше місце посів Mini Cooper Countryman 2021 року — він отримав 84 зі 100 балів за версією J.D. Power. Авто відзначили за економічність, добру шумоізоляцію та баланс ціни й якості. Слабке місце — компактний салон і не надто високий попит на «вторинці».
На другому місці — BMW X2 2020 року з такою ж оцінкою в 84 бали. Його переваги — якісна збірка, надійність і стиль. Але керованість залишає бажати кращого, та й інтерес на вторинному ринку не надто високий.
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Третю позицію посів Mercedes-Benz GLA 2020 року з 82 балами. Його хвалять за якість і дизайн, але нарікають на систему старт-стоп і неідеальну керованість.
ТОП-10 найнадійніших німецьких кросоверів на вторинному ринку:
  1. Mini Cooper Countryman (2021)
  2. BMW X2 (2020)
  3. Mercedes-Benz GLA (2020)
  4. BMW X5 (2020)
  5. Porsche Macan (2021)
  6. BMW X3 (2020)
  7. Porsche Cayenne (2019)
  8. BMW X1 (2020)
  9. Volkswagen Tiguan (2020)
  10. Audi Q3 (2020)
За матеріалами:
Ampercar
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