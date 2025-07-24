Десятка найнадійніших уживаних німецьких кросоверів — Finance.ua

Десятка найнадійніших уживаних німецьких кросоверів Сьогодні 05:28 — Технології&Авто

Десятка найнадійніших уживаних німецьких кросоверів

Хоч німецькі SUV не завжди вважаються еталоном надійності (як, скажімо, японські авто), все ж і серед них є моделі, які майже не створюють проблем своїм власникам.

Портал TopSpeed назвав десять найнадійніших уживаних німецьких кросоверів, які варто розглядати на вторинному ринку.

Перше місце посів Mini Cooper Countryman 2021 року — він отримав 84 зі 100 балів за версією J.D. Power. Авто відзначили за економічність, добру шумоізоляцію та баланс ціни й якості. Слабке місце — компактний салон і не надто високий попит на «вторинці».

На другому місці — BMW X2 2020 року з такою ж оцінкою в 84 бали. Його переваги — якісна збірка, надійність і стиль. Але керованість залишає бажати кращого, та й інтерес на вторинному ринку не надто високий.

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Третю позицію посів Mercedes-Benz GLA 2020 року з 82 балами. Його хвалять за якість і дизайн, але нарікають на систему старт-стоп і неідеальну керованість.

ТОП-10 найнадійніших німецьких кросоверів на вторинному ринку:

Mini Cooper Countryman (2021) BMW X2 (2020) Mercedes-Benz GLA (2020) BMW X5 (2020) Porsche Macan (2021) BMW X3 (2020) Porsche Cayenne (2019) BMW X1 (2020) Volkswagen Tiguan (2020) Audi Q3 (2020)

Ampercar За матеріалами:

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