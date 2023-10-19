Десятка надійних спорткарів із пробігом за доступною ціною (фото) — Finance.ua
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Десятка надійних спорткарів із пробігом за доступною ціною (фото)

Технології&Авто
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Американські експерти назвали найкращі спортивні автомобілі з пробігом за доступною ціною. Також ці моделі відрізняються високим рівнем надійності. Рейтинг опублікували на сайті HotCars.
Автомобілісти люблять спорткари за їхню приємну керованість і потужні двигуни. Такі авто дарують набагато більше емоцій від водіння, ніж стандартні моделі.
До рейтингу увійшли 10 спорткарів із пробігом, які можна купити в США менш ніж за $20 000. Ці автомобілі рідко виходять із ладу.

Топ 10 найкращих бюджетних спорткарів із пробігом:

10. BMW 328i

Десятка надійних спорткарів із пробігом за доступною ціною (фото)
  • Середня вартість у США: 4888 — 6101 дол.
  • Рік випуску: 2008
  • Потужність і крутний момент: 230 к.с. і 271 Нм
  • Розгін від 0 до 100 км/год: 6,5 секунди
  • Максимальна швидкість: 209 км/год
BMW 328i не така швидка модифікація, як M3, але ця модель також пропонує приємну керованість і багате оснащення. Зокрема, 3,0-літровий атмосферний двигун радує своєю надійністю.

9. Mazda MX-5

Десятка надійних спорткарів із пробігом за доступною ціною (фото)
  • Середня вартість у США: 6009 — 7924 дол.
  • Рік випуску: 2008
  • Потужність і крутний момент: 166 к.с. і 190 Нм
  • Розгін від 0 до 100 км/год: 7,2 секунди
  • Максимальна швидкість: 215 км/год
Mazda MX-5 виділяється відточеною керованістю і стильним дизайном. Ще однією перевагою моделі є надійний 2,0-літровий атмосферний двигун.

8. Audi TT

Десятка надійних спорткарів із пробігом за доступною ціною (фото)
  • Середня вартість у США: 7429 — 9086 дол.
  • Рік випуску: 2008
  • Потужність і крутний момент: 200 к.с. і 280 Нм
  • Розгін від 0 до 100 км/год: 6,9 секунди
  • Максимальна швидкість: 209 км/год
Audi TT другого покоління є одним із небагатьох компактних спорткарів, який доступний із повним приводом. Проте навіть базова версія з переднім приводом здатна подарувати безліч позитивних емоцій від водіння.

7. BMW Z4 3.0i

Десятка надійних спорткарів із пробігом за доступною ціною (фото)
  • Середня вартість у США: 9380 — 11 087 дол.
  • Рік випуску: 2007
  • Потужність і крутний момент: 215 к.с. і 250 Нм
  • Розгін від 0 до 100 км/год: 6,5 секунди
  • Максимальна швидкість: 240 км/год
BMW Z4 пропонує стильний дизайн, приємну керованість і багате оснащення. Також спорткар оснащується надійними двигунами, які рідко виходять із ладу.

6. Scion FR-S/Toyota GT 86/Subaru BRZ

Десятка надійних спорткарів із пробігом за доступною ціною (фото)
  • Середня вартість у США: 10 025 — 11 772 дол.
  • Рік випуску: 2013
  • Потужність і крутний момент: 200 к.с. і 205 Нм
  • Розгін від 0 до 100 км/год: 6,9 секунди
  • Максимальна швидкість: 230 км/год
Моделі Scion FR-S, Toyota GT 86 і Subaru BRZ не такі швидкі, як багато конкурентів, але їхня керованість компенсує це. Спорткар дарує багато позитивних емоцій під час водіння, а його атмосферний опозитний двигун здатний безпроблемно прослужити довгі роки.

5. Hyundai Genesis Coupe

Десятка надійних спорткарів із пробігом за доступною ціною (фото)
  • Середня вартість у США: 11 863 — 14 204 дол.
  • Рік випуску: 2015
  • Потужність і крутний момент: 348 к.с. і 400 Нм
  • Розгін від 0 до 100 км/год: 5,8 секунди
  • Максимальна швидкість: 240 км/год
Hyundai Genesis Coupe не став бестселером бренду, але ця модель довела, що південнокорейська компанія здатна створювати чудові спортивні авто. Це задньопривідний спорткар із надійним двигуном і трансмісією, який перевершує за динамікою багатьох конкурентів.

4. Nissan 350Z

Десятка надійних спорткарів із пробігом за доступною ціною (фото)
  • Середня вартість у США: 11 999 — 13 850 дол.
  • Рік випуску: 2008
  • Потужність і крутний момент: 306 к.с. і 363 Нм
  • Розгін від 0 до 100 км/год: 5,2 секунди
  • Максимальна швидкість: 250 км/год
Nissan 350Z не тільки має стильний дизайн, а й потужний атмосферний двигун V6. Водночас експерти рекомендують обирати молодшу за 2007 рік модель, оскільки вона вирізняється високим рівнем надійності.

3. BMW 228i

Десятка надійних спорткарів із пробігом за доступною ціною (фото)
  • Середня вартість у США: 14 942 — 17 071 дол.
  • Рік випуску: 2015
  • Потужність і крутний момент: 241 к.с. і 350 Нм
  • Розгін від 0 до 100 км/год: 5,3 секунди
  • Максимальна швидкість: 250 км/год
Найкомпактніший спорткар BMW пропонує таку саму приємну керованість, як і старші моделі. Проте він дешевший і має стильний дизайн.

2. Pontiac Solstice GXP

Десятка надійних спорткарів із пробігом за доступною ціною (фото)
  • Середня вартість у США: 11 940 — 14 649 дол.
  • Рік випуску: 2009
  • Потужність і крутний момент: 260 к.с. і 353 Нм
  • Розгін від 0 до 100 км/год: 5,4 секунди
  • Максимальна швидкість: 229 км/год
Pontiac Solstice GXP вирізняється незвичайним дизайном і має приємну керованість. Також ця модель оснащується надійним двигуном, який рідко виходить із ладу.

1. Ford Mustang EcoBoost

Десятка надійних спорткарів із пробігом за доступною ціною (фото)
  • Середня вартість у США: 17 286 — 19 437 дол.
  • Рік випуску: 2017
  • Потужність і крутний момент: 310 к.с. і 434 Нм
  • Розгін від 0 до 100 км/год: 5,7 секунди
  • Максимальна швидкість: 250 км/год
Багато власників Ford Mustang із 2,3-літровим двигуном EcoBoost рідко стикаються з поломками. Цей мотор здатний проїхати сотні тисяч кілометрів.
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