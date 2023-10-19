Десятка надійних спорткарів із пробігом за доступною ціною (фото) — Finance.ua

Десятка надійних спорткарів із пробігом за доступною ціною (фото) Сьогодні 21:01 — Технології&Авто

Американські експерти назвали найкращі спортивні автомобілі з пробігом за доступною ціною. Також ці моделі відрізняються високим рівнем надійності. Рейтинг опублікували на сайті HotCars.

Автомобілісти люблять спорткари за їхню приємну керованість і потужні двигуни. Такі авто дарують набагато більше емоцій від водіння, ніж стандартні моделі.

До рейтингу увійшли 10 спорткарів із пробігом, які можна купити в США менш ніж за $20 000. Ці автомобілі рідко виходять із ладу.

Топ 10 найкращих бюджетних спорткарів із пробігом:

10. BMW 328i

Середня вартість у США: 4888 — 6101 дол.

Рік випуску: 2008

Потужність і крутний момент: 230 к.с. і 271 Нм

Розгін від 0 до 100 км/год: 6,5 секунди

Максимальна швидкість: 209 км/год

BMW 328i не така швидка модифікація, як M 3 , але ця модель також пропонує приємну керованість і багате оснащення. Зокрема, 3,0-літровий атмосферний двигун радує своєю надійністю.

9. Mazda MX-5

Середня вартість у США: 6009 — 7924 дол.

Рік випуску: 2008

Потужність і крутний момент: 166 к.с. і 190 Нм

Розгін від 0 до 100 км/год: 7,2 секунди

Максимальна швидкість: 215 км/год

Mazda MX-5 виділяється відточеною керованістю і стильним дизайном. Ще однією перевагою моделі є надійний 2,0-літровий атмосферний двигун.

8. Audi TT

Середня вартість у США: 7429 — 9086 дол.

Рік випуску: 2008

Потужність і крутний момент: 200 к.с. і 280 Нм

Розгін від 0 до 100 км/год: 6,9 секунди

Максимальна швидкість: 209 км/год

Audi TT другого покоління є одним із небагатьох компактних спорткарів, який доступний із повним приводом. Проте навіть базова версія з переднім приводом здатна подарувати безліч позитивних емоцій від водіння.

7. BMW Z4 3.0i

Середня вартість у США: 9380 — 11 087 дол.

Рік випуску: 2007

Потужність і крутний момент: 215 к.с. і 250 Нм

Розгін від 0 до 100 км/год: 6,5 секунди

Максимальна швидкість: 240 км/год

BMW Z4 пропонує стильний дизайн, приємну керованість і багате оснащення. Також спорткар оснащується надійними двигунами, які рідко виходять із ладу.

6. Scion FR-S/Toyota GT 86/Subaru BRZ

Середня вартість у США: 10 025 — 11 772 дол.

Рік випуску: 2013

Потужність і крутний момент: 200 к.с. і 205 Нм

Розгін від 0 до 100 км/год: 6,9 секунди

Максимальна швидкість: 230 км/год

Моделі Scion FR-S, Toyota GT 86 і Subaru BRZ не такі швидкі, як багато конкурентів, але їхня керованість компенсує це. Спорткар дарує багато позитивних емоцій під час водіння, а його атмосферний опозитний двигун здатний безпроблемно прослужити довгі роки.

5. Hyundai Genesis Coupe

Середня вартість у США: 11 863 — 14 204 дол.

Рік випуску: 2015

Потужність і крутний момент: 348 к.с. і 400 Нм

Розгін від 0 до 100 км/год: 5,8 секунди

Максимальна швидкість: 240 км/год

Hyundai Genesis Coupe не став бестселером бренду, але ця модель довела, що південнокорейська компанія здатна створювати чудові спортивні авто. Це задньопривідний спорткар із надійним двигуном і трансмісією, який перевершує за динамікою багатьох конкурентів.

4. Nissan 350Z

Середня вартість у США: 11 999 — 13 850 дол.

Рік випуску: 2008

Потужність і крутний момент: 306 к.с. і 363 Нм

Розгін від 0 до 100 км/год: 5,2 секунди

Максимальна швидкість: 250 км/год

Nissan 350Z не тільки має стильний дизайн, а й потужний атмосферний двигун V6. Водночас експерти рекомендують обирати молодшу за 2007 рік модель, оскільки вона вирізняється високим рівнем надійності.

3. BMW 228i

Середня вартість у США: 14 942 — 17 071 дол.

Рік випуску: 2015

Потужність і крутний момент: 241 к.с. і 350 Нм

Розгін від 0 до 100 км/год: 5,3 секунди

Максимальна швидкість: 250 км/год

Найкомпактніший спорткар BMW пропонує таку саму приємну керованість, як і старші моделі. Проте він дешевший і має стильний дизайн.

2. Pontiac Solstice GXP

Середня вартість у США: 11 940 — 14 649 дол.

Рік випуску: 2009

Потужність і крутний момент: 260 к.с. і 353 Нм

Розгін від 0 до 100 км/год: 5,4 секунди

Максимальна швидкість: 229 км/год

Pontiac Solstice GXP вирізняється незвичайним дизайном і має приємну керованість. Також ця модель оснащується надійним двигуном, який рідко виходить із ладу.

1. Ford Mustang EcoBoost

Середня вартість у США: 17 286 — 19 437 дол.

Рік випуску: 2017

Потужність і крутний момент: 310 к.с. і 434 Нм

Розгін від 0 до 100 км/год: 5,7 секунди

Максимальна швидкість: 250 км/год

Багато власників Ford Mustang із 2,3-літровим двигуном EcoBoost рідко стикаються з поломками. Цей мотор здатний проїхати сотні тисяч кілометрів.

Хочете захистити себе від «оленів» на дорогах? Придбайте страхування КАСКО на Finance.ua! На відміну від автоцивілки, КАСКО захищає не постраждалого за вашої провини у ДТП, а саме вас та ваш автомобіль. Переходьте за посиланням, дізнавайтеся деталі, а ми допоможемо вам оформити страхування всього за кілька хвилин.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.