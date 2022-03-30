Держспецзв'язку попереджає про небезпечні листи із темою "Заборгованість по зарплаті" — Finance.ua
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Держспецзв'язку попереджає про небезпечні листи із темою "Заборгованість по зарплаті"

Вчора 06:58Особисті фінанси
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Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, зафіксувала розповсюдження небезпечних електронних листів із темою «Заборгованість по зарплаті» серед держорганів України.
Про це повідомляє Держспецзв’язку у Telegram.
«У додатку до листа розміщений документ „Заборгованість по зарплаті.xls“, який містить легітимні статистичні дані та макрос. Водночас до згаданого документу у вигляді вкладення додано кодовані дані. Макрос після активації здійснить їх декодування, створить EXE-файл „Base-Update.exe“ на комп’ютері та запустить його», — пояснюють у відомстві.
Чому не можна його відкривати? Цей файл здійснить завантаження і запуск іншого завантажувача, який, своєю чергою, забезпечить завантаження і запуск на комп’ютері одразу двох шкідливих програм: GraphSteel та GrimPlant.
Виявлену активність асоційовано з дільністю групи UAC-0056.
У разі виявлення вказаного повідомлення просять не відкривати файлів та негайно повідомити про це на пошту cert@cert.gov.ua.
За матеріалами: Економічна Правда
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