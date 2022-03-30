Держспецзв'язку попереджає про небезпечні листи із темою "Заборгованість по зарплаті" — Finance.ua

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, зафіксувала розповсюдження небезпечних електронних листів із темою «Заборгованість по зарплаті» серед держорганів України.
«У додатку до листа розміщений документ „Заборгованість по зарплаті.xls“, який містить легітимні статистичні дані та макрос. Водночас до згаданого документу у вигляді вкладення додано кодовані дані. Макрос після активації здійснить їх декодування, створить EXE-файл „Base-Update.exe“ на комп’ютері та запустить його», — пояснюють у відомстві.
Чому не можна його відкривати? Цей файл здійснить завантаження і запуск іншого завантажувача, який, своєю чергою, забезпечить завантаження і запуск на комп’ютері одразу двох шкідливих програм: GraphSteel та GrimPlant.
Виявлену активність асоційовано з дільністю групи UAC-0056.
У разі виявлення вказаного повідомлення просять не відкривати файлів та негайно повідомити про це на пошту cert@cert.gov.ua.