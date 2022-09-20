Держслужбовець вивіз за кордон 80 млн грн (2 млн доларів США) незадекларованих доходів — Finance.ua

Держслужбовець вивіз за кордон 80 млн грн (2 млн доларів США) незадекларованих доходів Вчора 15:15 — Кримінал

Співробітники Бюро економічної безпеки України, за матеріалами Національного агентства з питань запобігання корупції, здійснюють досудове розслідування кримінального провадження щодо держслужбовця, який під час воєнного стану порушив правила перевезення коштів через державний кордон.

Про це повідомило Бюро економічної безпеки.

З метою їх легалізації на території країн Європейського союзу та приховування джерел походження при переміщенні та декларуванні коштів надав підроблені банківські документи співробітникам митних органів.

Сума вивезених грошових коштів складає понад 2 млн доларів США (80 млн грн в еквіваленті).

Громадянин України уповноважений на виконання функцій держави та є суб’єктом декларування.

Проте у ході досудового розслідування детективи БЕБ встановили, що ці статки не підтверджені декларацією про його доходи та членів сім’ї та можливо були отримані незаконним шляхом.

Такі дії мають ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК (ухилення від сплати податків, зборів) та ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом) та караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

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