Держслужбовці, що перебувають у простої, можуть займатись іншою оплачуваною діяльністю — Finance.ua

Держслужбовці, що перебувають у простої, можуть займатись іншою оплачуваною діяльністю Вчора 09:04 — Особисті фінанси

Держслужбовці, що перебувають у простої, можуть займатись іншою оплачуваною діяльністю

Раніше чиновники не мали права займатися будь-якою іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту). Тепер держслужбовці, що перебувають у простої, можуть займатись іншою оплачуваною діяльністю.

Це стало можливим після набуття чинності змін до Закону України «Про запобігання корупції», повідомляє Інформаційне управління Верховної Ради.

Згідно з новим законом, тимчасово, на період воєнного стану, окремі обмеження скасовані.

Вони стосуються:

державних службовців (крім державних службовців категорії «А»),

посадових осіб місцевого самоврядування (крім посадових осіб, посади яких віднесені до першої — третьої категорій), якщо вони перебувають у відпустці без збереження заробітної плати або у разі простою, за умови що трудові договори (контракти), цивільно-правові договори про надання послуг або правочини у сфері підприємницької діяльності укладаються з юридичними особами приватного права або фізичними особами — підприємцями, стосовно яких такі державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування протягом останнього року не здійснювали повноваження з контролю, нагляду тощо.

У разі, якщо простій скасовується чи відпустка за власний рахунок закінчується, потрібно протягом 15 робочих днів припинити й заняття підприємницькою (чи іншою) діяльністю.

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