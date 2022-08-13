Держслужбовці, що перебувають у простої, можуть займатись іншою оплачуваною діяльністю — Finance.ua
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Держслужбовці, що перебувають у простої, можуть займатись іншою оплачуваною діяльністю

Особисті фінанси
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Держслужбовці, що перебувають у простої, можуть займатись іншою оплачуваною діяльністю
Держслужбовці, що перебувають у простої, можуть займатись іншою оплачуваною діяльністю
Раніше чиновники не мали права займатися будь-якою іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту). Тепер держслужбовці, що перебувають у простої, можуть займатись іншою оплачуваною діяльністю.
Це стало можливим після набуття чинності змін до Закону України «Про запобігання корупції», повідомляє Інформаційне управління Верховної Ради.
Згідно з новим законом, тимчасово, на період воєнного стану, окремі обмеження скасовані.
Вони стосуються:
  • державних службовців (крім державних службовців категорії «А»),
  • посадових осіб місцевого самоврядування (крім посадових осіб, посади яких віднесені до першої — третьої категорій), якщо вони перебувають у відпустці без збереження заробітної плати або у разі простою, за умови що трудові договори (контракти), цивільно-правові договори про надання послуг або правочини у сфері підприємницької діяльності укладаються з юридичними особами приватного права або фізичними особами — підприємцями, стосовно яких такі державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування протягом останнього року не здійснювали повноваження з контролю, нагляду тощо.
У разі, якщо простій скасовується чи відпустка за власний рахунок закінчується, потрібно протягом 15 робочих днів припинити й заняття підприємницькою (чи іншою) діяльністю.
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