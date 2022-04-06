Держпродспоживслужба зафіксувала суттєве підвищення цін на всі продовольчі товари з початку війни — Finance.ua

Держпродспоживслужба зафіксувала суттєве підвищення цін на всі продовольчі товари з початку війни

Вчора 07:06 — Особисті фінанси

Держпродспоживслужба зафіксувала суттєве підвищення цін на всі продовольчі товари з початку війни

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів зафіксувала значне підвищення цін на всі продовольчі товари з початку війни.

Про це йдеться у повідомленні Держпродспоживслужби.

«Станом на 4 квітня поточного року Держпродслужбою здійснено понад 3 тис. цінових спостережень за встановленням суб’єктами роздрібної торгівлі цін на соціально значущі товари відповідно до отриманих повідомлень споживачів. Переважна більшість повідомлень стосувалася зростання цін на продукти харчування, товари першої необхідності, пальне, продаж алкоголю, відсутність безготівкового розрахунку», — йдеться у повідомленні.

Так, за результатами проведених головними управліннями Держпродспоживслужби цінових спостережень щодо встановлення суб’єктами господарювання цін на товари, які мають суттєву соціальну значимість, станом на 4 квітня 2022 року порівняно з 23 лютого 2022 року спостерігається суттєве підвищення цін на всі продовольчі товари, зокрема хліб пшеничний — на 28,5%, хліб житньо-пшеничний −12,5%, крупу гречану −25,5%, макаронні вироби — 24,5%, олія соняшникова — на 11,9%, цибуля ріпчаста −27,2% та інші продукти харчування.

«Порушення були встановлені у кожного другого суб’єкта господарювання. За результатами проведеної роботи було знижено ціни на економічно обґрунтований рівень, виставлено цінники на товари, відновлювалася робота терміналів, алкоголь знімався з реалізації. Спеціалістами головних управлінь Держпродспоживслужби на постійній основі проводиться роз’яснювальна робота з формування та застосування суб’єктами господарювання державних регульованих цін, запобігання випадкам порушень норм чинного законодавства», — йдеться у повідомленні.

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