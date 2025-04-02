Держпродспоживслужба виявила порушення в тарифах: українцям повинні повернути майже 1 млн грн — Finance.ua
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Держпродспоживслужба виявила порушення в тарифах: українцям повинні повернути майже 1 млн грн

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Держпродспоживслужба виявила порушення в тарифах: українцям повинні повернути майже 1 млн грн
Держпродспоживслужба виявила порушення в тарифах: українцям повинні повернути майже 1 млн грн
З початку року Держпродспоживслужба провела 36 позапланових перевірок підприємств, що надають житлово-комунальні послуги, і в 32 випадках (88,9%) було виявлено порушення.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
За результатами цих перевірок Держпродспоживслужба наклала 18 штрафних санкцій на суму 413,4 тис. грн, видала 23 приписи щодо приведення тарифів у відповідність до законодавства, а споживачам підлягає поверненню 948,9 тис. грн. Також 26 посадових осіб оштрафовано на 46,1 тис. грн.

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Держпродспоживслужба закликає громадян бути пильними та уважно перевіряти рахунки за комунальні послуги. Якщо є сумніви щодо правильності тарифів, варто:
  • перевіряти документи та вимагати обґрунтування розрахунків;
  • звертатися до територіальних управлінь Держпродспоживслужби у разі виявлення порушень.
Нагадаємо, з квітня 2024 року Держпродспоживслужба відновила позапланові перевірки у сфері надання житлово-комунальних послуг.
Протягом 2024 року було проведено 241 перевірку, за результатами яких застосовано адміністративно-господарські санкції на суму 3,7 млн грн. Відповідно до рішень та приписів зобовʼязано повернути споживачам 2,5 млн грн. Крім того, за рахунок зменшення розмірів планових та затверджених тарифів попереджено обрахування споживачів на загальну суму 12,7 млн грн у розрахунку на річні обсяги надання послуг.
За матеріалами:
Finance.ua
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