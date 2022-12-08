Держмитслужба спрямувала до бюджету 264,1 млрд грн з початку року — Finance.ua

Держмитслужба спрямувала до бюджету 264,1 млрд грн з початку року
Протягом 11 місяців року Держмитслужба спрямувала до державного бюджету 264,1 млрд грн митних платежів.
Про це йдеться у повідомленні Держмитслужби.
Зазначається, що у листопаді до бюджету переказали 33,4 млрд грн. За час дії воєнного стану — 189,7 млрд грн.
«В умовах воєнного стану збережено функціональність та позитивну динаміку збільшення перерахувань митних та інших платежів до дохідної частини бюджету», — наголошують в Митниці.
Так, показники надходжень до державного бюджету зросли з 7,7 млрд грн у березні до 33,4 млрд грн у листопаді.
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