Держмитслужба спрямувала до бюджету 264,1 млрд грн з початку року — Finance.ua

Держмитслужба спрямувала до бюджету 264,1 млрд грн з початку року Сьогодні 19:13 — Казна та Політика

Держмитслужба спрямувала до бюджету 264,1 млрд грн з початку року

Протягом 11 місяців року Держмитслужба спрямувала до державного бюджету 264,1 млрд грн митних платежів.

Про це йдеться у повідомленні Держмитслужби.

Зазначається, що у листопаді до бюджету переказали 33,4 млрд грн. За час дії воєнного стану — 189,7 млрд грн.

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«В умовах воєнного стану збережено функціональність та позитивну динаміку збільшення перерахувань митних та інших платежів до дохідної частини бюджету», — наголошують в Митниці.

Так, показники надходжень до державного бюджету зросли з 7,7 млрд грн у березні до 33,4 млрд грн у листопаді.

Інфографіка: customs.gov.ua

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