Держмитслужба спрямувала до бюджету 264,1 млрд грн з початку року — Finance.ua
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Держмитслужба спрямувала до бюджету 264,1 млрд грн з початку року

Казна та Політика
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Держмитслужба спрямувала до бюджету 264,1 млрд грн з початку року
Держмитслужба спрямувала до бюджету 264,1 млрд грн з початку року
Протягом 11 місяців року Держмитслужба спрямувала до державного бюджету 264,1 млрд грн митних платежів.
Про це йдеться у повідомленні Держмитслужби.
Зазначається, що у листопаді до бюджету переказали 33,4 млрд грн. За час дії воєнного стану — 189,7 млрд грн.
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«В умовах воєнного стану збережено функціональність та позитивну динаміку збільшення перерахувань митних та інших платежів до дохідної частини бюджету», — наголошують в Митниці.
Так, показники надходжень до державного бюджету зросли з 7,7 млрд грн у березні до 33,4 млрд грн у листопаді.
Інфографіка: customs.gov.ua
Інфографіка: customs.gov.ua

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За матеріалами:
Фінансовий клуб
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