Держкомпанії зазнали 80 млрд грн збитку через чинний тариф на електрику для населення — Міненерго — Finance.ua

Держкомпанії зазнали 80 млрд грн збитку через чинний тариф на електрику для населення — Міненерго Сьогодні 21:33 — Фондовий ринок

Держкомпанії зазнали 80 млрд грн збитку через чинний тариф на електрику для населення — Міненерго

Через компенсацію тарифу для населення державні «Енергоатом» та «Укргідроенерго», на яких покладено обов’язок з фінансування тарифу, зазнали понад 80 млрд грн збитку.

Про це повідомив заступник міністра енергетики Фарід Сафаров в ефірі телемарафону.

«Енергоатом» та «Укргідроенерго» зазнали більш ніж 80 мільярдів гривень збитку тільки через те, що вони фактично компенсують цю різницю в тарифі", — сказав він.

Сафаров наголосив, що внаслідок обстрілів енергосистеми Україна втратила 44% атомної генерації, а також майже 78% потужностей ТЕС та 60% ТЕЦ.

Він додав, що після зростання тарифу за рахунок бюджету буде виділятись монетарна допомога тим верствам населення, для яких це зростання буде достатньо критичним.

Раніше у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) заявляли, що «Енергоатом» вже не може покривати пільговий тариф на електроенергію для населення.

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