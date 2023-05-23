Держкомпанії зазнали 80 млрд грн збитку через чинний тариф на електрику для населення — Міненерго — Finance.ua
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Держкомпанії зазнали 80 млрд грн збитку через чинний тариф на електрику для населення — Міненерго

Фондовий ринок
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Держкомпанії зазнали 80 млрд грн збитку через чинний тариф на електрику для населення — Міненерго
Держкомпанії зазнали 80 млрд грн збитку через чинний тариф на електрику для населення — Міненерго
Через компенсацію тарифу для населення державні «Енергоатом» та «Укргідроенерго», на яких покладено обов’язок з фінансування тарифу, зазнали понад 80 млрд грн збитку.
Про це повідомив заступник міністра енергетики Фарід Сафаров в ефірі телемарафону.
«Енергоатом» та «Укргідроенерго» зазнали більш ніж 80 мільярдів гривень збитку тільки через те, що вони фактично компенсують цю різницю в тарифі", — сказав він.
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Сафаров наголосив, що внаслідок обстрілів енергосистеми Україна втратила 44% атомної генерації, а також майже 78% потужностей ТЕС та 60% ТЕЦ.
Він додав, що після зростання тарифу за рахунок бюджету буде виділятись монетарна допомога тим верствам населення, для яких це зростання буде достатньо критичним.
Раніше у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) заявляли, що «Енергоатом» вже не може покривати пільговий тариф на електроенергію для населення.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Апостроф
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