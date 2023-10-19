Держфінмоніторинг назвав суму підозрілих операцій через банки з початку року — Finance.ua

Держфінмоніторинг назвав суму підозрілих операцій через банки з початку року Сьогодні 11:13 — Кримінал

Державною службою фінансового моніторингу України як підрозділом фінансової розвідки України, в умовах воєнного часу, протягом 9 місяців 2023 року вживались посилені заходи практичного та організаційного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Про це йдеться в повідмленні Державної служби фінансового моніторингу України.

Насамперед, з метою результативного санкціонування дій країни-терориста, Держфінмоніторинг докладає максимум зусиль, які направлені на позбавлення рф фінансово-економічного потенціалу для продовження кровопролитної агресії в Україні та невідворотності повного відшкодування усієї шкоди, що була нанесена їх кривавими діями на нашій землі.

У свою чергу, в рамках операційної діяльності, за 9 місяців 2023 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 870 матеріалів (477 узагальнених матеріалів та 393 додаткові узагальнені матеріали).

У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 85,3 млрд гривень.

За 9 місяців 2023 року сума зупинених Держфінмоніторингом фінансових операцій та заблокованих коштів становить у еквіваленті 3,6 млрд гривень.

Наразі основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є виявлення фінансових операцій та осіб пов’язаних з фінансуванням тероризму/сепаратизму та військовою агресією з боку рф та рб проти України (в тому числі діяльністю диверсійно-розвідувальних груп; колабораційною діяльністю; публічними закликами осіб до зміни чи повалення конституційного ладу або змін меж території або державного кордону України; осіб, до яких застосовано санкції).

За 9 місяців 2023 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 207 таких матеріалів.

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