Держбюджет залучив 324 млрд грн за травень — Finance.ua

Держбюджет залучив 324 млрд грн за травень Сьогодні 13:48 — Казна та Політика

Держбюджет залучив 324 млрд грн за травень

Держбюджет України залучив 324 млрд грн за травень.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Внутрішні ресурси принесли державі 205,1 млрд грн за останній місяць, зокрема:

податкова — 101,2 млрд грн, що на 9% більше від запланованого обсягу;

митниця — 34,3 млрд грн;

військові облігації - 69,6 млрд грн.

Водночас обсяг міжнародної підтримки за травень становив $3,25 млрд, або 119 млрд грн.

Зазначимо, раніше голова Національного банку Андрій Пишний заявляв, що міжнародна фінансова допомога залишатиметься основним джерелом покриття дефіцитів держбюджету, і більша частина необхідного фінансування на цей рік вже підтверджена партнерами.

Довідка Finane.ua:

станом на кінець квітня рейтинг найбільших фінансових донорів України очолює Європейський Союз, який надав 6,5 млрд доларів фінансової допомоги для України (станом на кінець квітня);

очолює Європейський Союз, який надав 6,5 млрд доларів фінансової допомоги для України (станом на кінець квітня); на другому місці розташувались Сполучені Штати — 3,5 млрд доларів.Трійку лідерів замикає Міжнародний валютний фонд — 2,7 млрд доларів. Канада надала Україні 1,7 млрд доларів, а Велика Британія — 498 млрд доларів.



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