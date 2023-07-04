Держбюджет України отримав додатково понад 35 млрд грн від скасування норми про пільгове ввезення авто — Finance.ua

Держбюджет України отримав додатково понад 35 млрд грн від скасування норми про пільгове ввезення авто Сьогодні 12:40 — Казна та Політика

Держбюджет України отримав додатково понад 35 млрд грн від скасування норми про пільгове ввезення авто

За рік після скасування пільг на розмитнення авто до держбюджету України надійшло 35,32 млрд грн, за цей час було ввезено 255 798 транспортних засобів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«Рішення зупинити пільгу принесло за рік у бюджет армії більше ніж 35 млрд грн», — зазначив він.

На його думку, потрібно суттєво зменшити ціну розмитнення автомобілів, проте передбачити відповідну компенсацію в акцизі на паливо.

Нагадаємо, з 1 липня минулого року припини діяти пільги на ввезення автомобілів, які були протягом квітня-червня 2022 року.

Необхідність у розмитненні авто може виникнути абсолютно неочікувано. Насправді процес розмитнення автомобіля не настільки складний, як здається на перший погляд, якщо знати деякі нюанси та деталі.

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