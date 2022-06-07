Державний банк викупив майно автокорпорації "Богдан" — Finance.ua
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Державний банк викупив майно автокорпорації "Богдан"

Вчора 13:42Фондовий ринок
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Державний банк викупив майно автокорпорації "Богдан"Державний банк викупив майно автокорпорації "Богдан"
Державний Укрексімбанк став переможцем аукціону з продажу майна ПрАТ «Автомобільна Компанія Богдан Моторс», яке визнано банкрутом.
Про це йдеться на сторінці лоту.
Йдеться про виробничі площі автоскладального заводу в Черкасах, а також земельні ділянки у Черкасах та Луцьку.
При стартовій ціні в 45 млн грн Укрексімбанк запропонував 51 млн грн.
Співрозмовник видання НВ Бізнес в банку розповів, що Укрексімбанк взяв участь в аукціоні в межах роботи зі своїм NPL-портфелем, тобто непрацюючими кредитами.
Джерело відмовилося коментувати подальші плани Укрексімбанку, бо ще не завершено всі формальні процедури.
6 липня 2021 року господарський суд Дніпропетровської області визнав банкрутом ПрАТ «Автомобільна Компанія Богдан Моторс». Суд відкрив ліквідаційну процедуру. 20 квітня 2021 року, суд затвердив реєстр кредиторів «Богдан Моторс» на загальну суму 6,7 млрд грн.
До реєстру в тому числі було внесено вимоги Укрексімбанку на 1,64 млрд грн.
ПрАТ «Автомобільна Компанія Богдан Моторс» було частиною корпорації «Богдан», власником якої є ексзаступник секретаря РНБО Олег Гладковський (до 2014 року — Свинарчук). Його партнером в цій компанії раніше був п’ятий президент України Петро Порошенко.
У 2013 році журнал Forbes Україна повідомляв, що Порошенко ще у 2009 році продав мажоритарну частку в компанії Свинарчуку.
Після придбання той позичив у Порошенка 100 млн доларів для розвитку бізнесу, однак внаслідок кризи попит на автобуси впав. Свинарчуку довелося в рахунок боргу віддати Порошенку свої акції в кондитерській корпорації Roshen та інших бізнесах.
Станом на сьогодні корпорація Богдан виробляє громадський транспорт, вантажні автомобілі та спецтехніку на інших виробничих майданчиках.
За матеріалами: Економічна Правда
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